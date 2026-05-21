Gobierno de Trump da luz verde a Roberto Lazzeri; perfila a nuevo embajador de México en Washington

El gobierno de Trump en Estados Unidos otorgó el beneplácito diplomático para que Roberto Lazzeri Montaño asuma como nuevo embajador de México en Washington; con esta decisión, el funcionario quedó habilitado para iniciar el proceso final de ratificación ante el Senado mexicano y convertirse oficialmente en el sucesor de Esteban Moctezuma Barragán.

La autorización fue comunicada por autoridades estadounidenses al gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el movimiento ocurre en un momento clave para la relación bilateral entre México y Estados Unidos , marcada por presiones migratorias, tensiones comerciales, narcotráfico y cooperación en materia de seguridad fronteriza.

Washington da luz verde al relevo diplomático de México

La figura del embajador mexicano en Estados Unidos se considera estratégica debido al peso político y económico de la relación entre ambos países; por ello, el beneplácito otorgado por Washington representa uno de los pasos más importantes antes de concretar el nombramiento oficial.

Ahora, el gobierno mexicano deberá enviar formalmente la propuesta al Senado de la República, donde Roberto Lazzeri comparecerá ante legisladores antes de una eventual ratificación en el pleno.

El relevo también marcará el cierre del periodo de Esteban Moctezuma Barragán, quien permaneció como embajador mexicano en Washington desde febrero de 2021 y fue uno de los principales interlocutores durante la transición presidencial entre Joe Biden y Donald Trump.

¿Quién es Roberto Lazzeri Montaño?

Roberto Lazzeri Montaño es considerado un perfil cercano al equipo económico y político de Claudia Sheinbaum; en agosto de 2025 fue nombrado director general de Nacional Financiera y Bancomext, instituciones clave para el financiamiento y comercio exterior mexicano.

Antes de asumir esas responsabilidades, ocupó la jefatura de la Oficina de Coordinación de la Secretaría de Hacienda; además, participó en distintas áreas relacionadas con deuda pública y captación financiera dentro del gobierno federal.

También formó parte del equipo de transición entre las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum, trabajando junto al entonces secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.