Explosión frente al Toro de Wall Street desata pánico en Nueva York; vehículo ardió en plena zona financiera

Momentos de tensión y pánico se vivieron en pleno corazón financiero de Nueva York luego de que un vehículo vinculado a la Autoridad Metropolitana de Transporte se incendiara y desatara una explosión frente al icónico Toro de Wall Street.

El incidente ocurrió durante la tarde del martes en una de las zonas más transitadas del Bajo Manhattan y quedó captado en video por turistas y trabajadores que caminaban cerca del lugar.

Así ocurrió la explosión frente al Toro de Wall Street

La explosión sucedió cerca de Broadway y Stone Street, a unos metros de la famosa escultura conocida como el Charging Bull; las imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo una enorme columna de humo negro comenzó a elevarse mientras las llamas consumían rápidamente el vehículo estacionado frente a oficinas ubicadas en la zona financiera.

De acuerdo con reportes de emergencia, policías y bomberos recibieron llamadas poco antes de las seis de la tarde alertando sobre un automóvil incendiándose cerca del distrito financiero; minutos después, el fuego aumentó de intensidad hasta provocar una fuerte explosión que obligó a decenas de personas a correr para alejarse del área.

🚨 A vehicle caught fire and exploded near the Charging Bull statue in New York City’s Wall Street district. pic.twitter.com/y730CK0pL4 — Global News & Geopolitics 🌍 (@GlobalNewsGeo) May 21, 2026

Videos grabados desde distintos ángulos muestran a peatones observando el vehículo envuelto en llamas antes de que ocurriera la detonación; posteriormente, una gran bola de fuego apareció frente a varios turistas que se encontraban tomando fotografías junto al Toro de Wall Street.

La escena generó alarma debido a que ocurrió durante una hora de intensa actividad laboral y turística en Manhattan; además, la zona concentra diariamente miles de trabajadores, visitantes y operadores financieros.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: ASÍ FUE EL APARATOSO ACCIDENTE DE CAMIÓN DE BOMBEROS EN LOS ÁNGELES DURANTE EMERGENCIA; HUBO VARIOS HERIDOS

🟡#EnVideo | Una camioneta explotó junto al Toro de Wall Street en Nueva York, el vehículo quedó envuelto en llamas a pocos metros del "Charging Bull", forzando a cientos de transeúntes a huir del sitio para salvar sus vidas.pic.twitter.com/nsuA5DEEmK — Globovisión (@globovision) May 20, 2026

Bomberos controlaron el fuego tras casi 90 minutos

Elementos del Departamento de Bomberos de Nueva York acudieron rápidamente al sitio y comenzaron las maniobras para controlar las llamas; las labores se extendieron durante aproximadamente hora y media debido a la intensidad del incendio y al riesgo que representaba el vehículo.

Autoridades confirmaron que el automóvil pertenecía a la Autoridad Metropolitana de Transporte de Nueva York; sin embargo, hasta ahora no se han reportado personas lesionadas ni víctimas relacionadas con la explosión.

La Policía de Nueva York acordonó varias calles cercanas mientras personal de emergencia revisaba la zona para descartar riesgos adicionales.

Investigan qué provocó el incendio en Manhattan

Aunque las primeras investigaciones no apuntan a un acto sospechoso, las autoridades mantienen abierta una investigación para determinar qué originó el incendio que terminó provocando la explosión del vehículo.

El caso recordó a algunos residentes uno de los episodios más oscuros de Wall Street; en 1920, una explosión frente a las oficinas de J.P. Morgan dejó decenas de muertos y cientos de heridos en el distrito financiero de Nueva York.