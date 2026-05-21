Consulados de México en Estados Unidos enfrentan presión tras acusaciones de presunto uso político ligado a Morena

Los consulados de México en Estados Unidos quedaron nuevamente bajo presión luego de que comenzaran a surgir señalamientos sobre presuntas actividades políticas realizadas desde algunas sedes diplomáticas; el tema escaló en Washington tras la difusión de un libro que acusa a parte de la red consular mexicana de intervenir en asuntos relacionados con la política interna estadounidense.

La polémica involucra a 53 consulados mexicanos distribuidos en territorio estadounidense, considerados la red diplomática extranjera más grande que opera en el país; sin embargo, la atención se concentra actualmente en al menos 20 oficinas señaladas por presuntos vínculos con operadores y militantes de Morena, situación que ya habría llegado al escritorio del secretario de Estado, Marco Rubio.

Un libro colocó a los consulados de México bajo la lupa

La controversia comenzó tras la publicación del libro The Invisible Coup, escrito por Peter Schweizer, presidente del Government Accountability Institute; en la obra, el autor sostiene que varios consulados mexicanos habrían tenido participación en actividades relacionadas con política partidista .

"Estos 53 consulados están involucrados en nuestra política doméstica", afirmó Schweizer.

De acuerdo con el reporte, el Departamento de Estado ya tendría identificadas sedes diplomáticas y funcionarios que presuntamente utilizaron espacios consulares para actividades políticas, reuniones partidistas o promoción de agendas vinculadas con Morena .

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#Consulados #Crimen ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias Consulados de México en EU en la mira 🚨 Mientras miles de mexicanos buscan justicia, en la llamada "4T" algunos políticos encuentran premio: un consulado en Estados Unidos. De los 53 consulados mexicanos, al menos 20 estarían bajo la lupa de autoridades estadounidenses por actividades sospechosas. Entre los nombres destacan perfiles ligados a @morena_simx y señalados por presuntos delitos, investigaciones o denuncias. Todos los detalles en #HechosAM

Miami, Denver y Sacramento aparecen entre los consulados señalados en Estados Unidos

Uno de los casos más mencionados es el del consulado mexicano en Miami, encabezado actualmente por Rutilio Escandón, e xgobernador de Chiapas y cuñado del senador Adán Augusto López .

Juan Manuel Murillo Valencia, excónsul de Protección a Mexicanos en Miami, aseguró que durante el último año existió abandono institucional dentro de esa sede diplomática.

"Durante el último año he tenido un cónsul general que no ha procurado una sola reunión con autoridades o aliados... que no tiene el menor interés sobre el funcionamiento interno del consulado", declaró.

En Denver, Colorado, el nombre de Pável Meléndez Cruz también aparece entre los más cuestionados; sobre él pesan denuncias ante la Fiscalía General de la República por presunto tráfico de influencias y cohecho, además de múltiples acusaciones internas ante el comité de ética de la Cancillería mexicana .

Mientras tanto, en Sacramento, California, un video generó nueva polémica luego de mostrar presuntas actividades partidistas dentro de instalaciones diplomáticas; las imágenes involucran al cónsul Christian Tonatiuh González y a Alejandro Robles, identificado como operador internacional de Morena .

Washington mantiene presión sobre la red consular mexicana

Otros nombres mencionados dentro de las críticas son Donají Alba, en Raleigh, Carolina del Norte, y Froylán Yescas Navarrete, en McAllen, Texas; este último fue secretario de Formación Política del Comité Ejecutivo Nacional de Morena antes de ocupar el cargo diplomático.

Avelino Meza, secretario general de Fuerza Migrante, pidió que las sedes sean encabezadas por “diplomáticos de carrera” y no por perfiles políticos.

"Y no se usen posiciones políticas dentro o nombramientos dentro de la red consular", señaló.

Hasta ahora, el Departamento de Estado no ha anunciado cierres ni sanciones oficiales; sin embargo, la existencia de listas y expedientes sobre consulados mexicanos mantiene abierta una pregunta que ya comenzó a tomar fuerza en Washington: ¿son diplomáticos o son operadores políticos?