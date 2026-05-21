¡Récord de altura! Rompen marca de alpinistas en un día en el Monte Everest

El martes 20 de mayo de 2026, las autoridades de Nepal registraron el récord de mayor número de alpinistas que llegaron a la cima del monte Everest en un solo día.

Nuevo récord en el Everest: 274 personas alcanzan la cima en un solo día

Rishi Bhandari, secretario general de la Asociación de Operadores de Expedición en Nepal, reportó que 274 personas, entre escaladores y guías sherpa nepalíes, llegaron el martes al punto más alto del planeta.

¿Cuánto cuesta el permiso de ascenso al Everest en 2026?

Cabe recordar que la escalada debe ser autorizada por las autoridades de Nepal y para ello emitieron 494 permisos de ascenso en esta temporada. Cada permiso tiene un costo de 15 mil dólares, alrededor de 260 mil 400 pesos mexicanos.

Bhandari recordó que el récord previo de ascensos ese mismo día desde el lado nepalí era de 223, logrado el 22 de mayo de 2019.

Bhandari señaló que este año más de 500 personas obtuvieron permisos de subida para el monte Everest emitidos por el Departamento de Turismo, lo que explica el mayor flujo de expediciones.

También subrayó que, pese a las cifras, los escaladores se distribuyen a lo largo de la montaña y no se concentran en un mismo punto, por lo que están en diferentes partes y campamentos.

Los riesgos del hacinamiento en la "zona de la muerte"

Especialistas en montañismo han criticado que permitir un gran número de alpinistas puede provocar atascos peligrosos en la llamada “zona de la muerte”, donde el oxígeno es insuficiente para la supervivencia prolongada.

Autoridades de Nepal proponen límites diarios para evitar la congestión de alpinistas

Bhandari reconoció la necesidad de imponer límites y propuso un tope para reducir riesgos, ya que también los números de guías sherpas pueden verse superados ante los escaladores.

Bhandari también recomendó un límite de hasta 250 personas diarias para reducir la congestión en el ascenso. Nepal ha implementado en años recientes controles más estrictos y tarifas más altas para mitigar riesgos causados por la congestión y por escaladores con poca experiencia.