VIDEO: ¿Fuera de lugar? Alcalde de Tochtepec, Puebla pelea a golpes en plena cancha

Zenón Badillo, alcalde de Tochtepec, Puebla, quedó captado en video mientras golpea a otro sujeto durante un partido de futbol. El mandatario local forcejeó y tiró al suelo a su contrincante.

El suceso ocurrió el miércoles 19 de julio de 2023 por la tarde. Instantes después, algunos jugadores de ambos equipos se acercan para intentar evitar que continúe el conflicto, sin embargo, no lo logran y eso se convirtió en una riña grupal entre todos los jugadores.

El partido era entre el equipo del municipio de Tochtepec contra Los Topos de Tecamachalco.

Difunden video en donde el alcalde de Tochtepec, #Puebla, Zenon Badillo, es captado peleándose a golpes con otro sujeto en pleno campo de fútbol… así nuestros representantes en México pic.twitter.com/SUAQl3yahH — José Luis Morales (@JLMNoticias) July 20, 2023

“Me descontrolé”: alcalde de Tochtepec ofrece disculpas

En un mensaje en sus redes sociales, el alcalde de Tochtepec, Zenón Badillo, describió lo sucedido. Señaló que la reyerta pasó a las 18:00 horas, cuando una persona de alrededor de 46 años de edad lo insultó.

Badillo Telles alegó que participó en esta agresión debido a que se calentaron los ánimos y por el calor del juego.

🔴 A golpes se agarró el presidente municipal de Tochtepec, #Puebla, Zenón Badillo Telles, contra un hombre de 60 años de edad en un partido de fútbol ⚽️.



Esto causó una riña campal 🥊 entre personal del ayuntamiento y jugadores del equipo rival.@Pueblaonline @CronicaPuebla_ pic.twitter.com/9tyGWtRzeN — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) July 20, 2023

“Una persona de aproximadamente 46 años de edad del equipo de Tecamachalco, me estuvo insultando, hasta que me agredió, a lo cual justo en la pasión del fútbol y debido a las agresiones reconozco que me descontrolé y por ello ofrezco una disculpa”, aseguró el mandatario municipal.

El alcalde de Tochtepec señaló a un sujeto “que fue quien participó en las provocaciones que incitaron las agresiones hacia mi persona, grabó y compartió a los medios para desprestigiarme”.

Zenón Badillo acusó que un excalcalde divulgó esas imágenes para dañar su imagen con el fin de “regresar a la alcaldía”. El mandatario reiteró su disculpa a los ciudadanos de Tochtepec.

“No vamos a dejar que el nombre de Tochtepec quede manchado por culpa de un actor político, que solo busca el poder a cualquier costo, utilizando cualquier medio para desprestigiarme”, aseveró el alcalde en su comunicado compartido en sus cuentas de Twitter y Facebook.