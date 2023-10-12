Un grupo de habitantes retuvo y encarceló en los separos de la cárcel de la población a la alcaldesa de Asunción Ocotlán, Oaxaca, Concepción García García. Fue hasta 30 horas después que la mujer fue liberada.

La funcionaria, que llegó al cargo por el Partido Fuerza por México, fue acusada de haber incurrido en malversación de recursos y falta de construcción de obras.

De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, los inconformes, afirmaron que la medida se implementó para obligar a la funcionaria a entregar reportes financieros de su gestión pues consideran que no hay transparencia.

Además de que exigieron respuesta a otros conflictos que existen en la demarcación, ubicada en la región de Valles Centrales.

La retención de la alcaldesa de Asunción Ocotlán ocurrió alrededor de las 7:30 horas de ayer, por lo que ya tiene más de 24 horas tras las rejas.

En el video se observa a la mujer caminando por un pasillo de instalaciones gubernamentales ya que segundos después abren una celda y la meten pese a que ella intenta defenderse no se lo permiten y la encierran.

#VIDEO | Pobladores encarcelan a la alcaldesa de Asunción Ocotlán, #Oaxaca.



Acusan a la #funcionaria de haber incurrido en malversación de recursos y falta de #construcción de obras.https://t.co/5f511faoQf pic.twitter.com/XDPRIECXzU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 12, 2023

Piden liberación de la alcaldesa de Asunción Ocotlán, Oaxaca

Por este hecho, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca emitió un pronunciamiento solicitando al Gobierno del Estado de Oaxaca y a la Fiscalía General del Estado del estado que garantice la seguridad e integridad física de la alcaldesa.

"Inmediatamente que se tuvo conocimiento de la privación de la libertad de la Presidenta municipal de Asunción Ocotlán, Concepción García García, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, solicitó en el marco de sus competencias la intervención de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y de la Secretaría de Gobierno,

Piden salvaguardar la seguridad e integridad física de la edil y de generar acciones de gobernabilidad y paz en dicho municipio por lo que se inició el expediente de queja correspondiente.

Liberan a alcaldesa de Asunción Ocotlán

Luego de haber sido retenida por más de 30 horas por habitantes de Asunción Ocotlán, Oaxaca, Concepción García quedó en libertad.

En un video que circuló en redes sociales se le ve salir de las instalaciones acompañada de una mujer, quien la escolta hasta subir a una camioneta en donde se queda.

La mujer que la acompaña, regresa a conversar con un grupo de hombres, en tanto la alcaldesa aguarda en el vehículo.