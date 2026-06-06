Asalto de película en joyería en Aguascalientes: video y momento exacto; dueño los persiguió

Un violento asalto se registró en una joyería en el estado de Aguascalientes, el cual quedó grabado y el video del robo muestra la violencia con la que los ladrones irrumpieron el lugar.

Los probaables responsables fueron perseguidos por el dueño del establecimiento del cual lograron llevarse diversas piezas de joyería, pero finalmente fueron detenidos con ayuda de la policía.

Video del asalto a joyería en Aguascalientes

El atracó quedó en video. Una cámara de seguridad grabó el momento en que los sujetos, quienes vestían sudaderas color rojo, llegaron armados para llevarse las piezas.

Los delincuentes llegaron armados, no obstante, afuera de la joyería se encontraba un hombre y un menor de edad, pero eso no les importó y mostraron sus pistolas para intimidarlos.

Una mujer que iba saliendo de un local fue sujetada por otros de los asaltantes y la obligaron a que se metiera, mientras que el hombre, junto con el niño, también fueron obligados a entrar.

Segundos después, los ladrones se dispersaron en la joyería y procedieron a tomar las piezas para luego escapar del lugar.

Así fue el robo a una joyería en la zona norte de Aguascalientes. pic.twitter.com/81sYuvolMG — El Ojo de Aguascalientes (@ElOjodeAgs) June 6, 2026

Ladrones de joyería eran de Jalisco y de la CDMX

Las autoridades lograron el aseguramiento de vehículos y armas, en tanto, la mercancía robada fue recuperada.

De acuerdo con las primeras investigaciones, cuatro de los detenidos son originarios del estado de Jalisco y uno más de la Ciudad de México.

Las autoridades aseguraron tres vehículos presuntamente utilizados en el robo: una camioneta Caravan gris con placas del estado de Jalisco, un automóvil Ford Fiesta rojo y un vehículo Versa blanco. También se aseguraron tres armas de fuego cortas y dos réplicas de arma de aire comprimido.

Las personas detenidas, los vehículos asegurados, las armas y la mercancía recuperada fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial de la Fiscalía General del Estado.

Dueño de joyería persiguió a los ladrones y los detienen

Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes, fue entrevistado por medios de comunciación locales, y confirmó que el dueño del local persiguió a los ladrones.

El arresto de los sujetos fue posible gracias a que se sumaron elementos de seguridad, quienes finalmente terminaron arrestando a cinco de los presuntos ladrones luego de una persecución.

"Ellos (los afectados) juegan un papel muy importante porque también hacen el seguimiento y señalan por donde iban y cómo se da. Hay un momento donde tienen una situación de un accidente", contó el jefe de la policía.