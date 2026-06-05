Copa Mundial de la FIFA 2026™: Jalisco anuncia modificaciones en clases durante partidos; ¿cuáles son?

Se acerca la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y este evento también se siente en las aulas del país, tal es el caso de este estado, donde autoridades educativas anunciaron que habrá clases virtuales en Jalisco y acá te dejamos los detalles.

Durante los partidos; en Jalisco, cuatro días se realizarán actividades educativas a distancia y quedan de la siguiente forma. Partido inaugural de México el 11 de junio:

Los municipios del estado de Jalisco el jueves 18, martes 23 y viernes 26 de junio. Las actividades a distancia serán en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos, Zapotlanejo y Acatlán de Juárez.

El resto de los días tendrán clases de forma ordinaria, incluido el 8 de junio y con esto llegar a la culminación del ciclo escolar 2025-2026.

Clases en Jalisco por el Mundial 2026

¿Habrá suspensión de clases o puente por el comienzo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ?

No, las clases no se suspenden ni se cancelan. El ciclo escolar continúa de forma regular, por lo que los alumnos deberán realizar sus actividades y tomar sus lecciones de manera virtual o a distancia.

¿Qué pasa con los municipios que no están en la lista?

Las escuelas ubicadas en los municipios de Jalisco que no fueron mencionados en el comunicado oficial mantendrán sus actividades presenciales de forma completamente ordinaria en sus horarios habituales.

