Vinculan a proceso a alcalde Cuautla, Jesús Corona: Por presunto cobro de piso y nexos criminales

Se formalizó las acusaciones penales en contra del alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, por nexos criminales en moreslo y extorsiones. Se dio a conocer que ya fue vinculado a proceso.

La autoridad judicial consideró que existían elementos suficientes para iniciar el juicio formal y determinó de manera tajante mantener al imputado bajo el régimen de prisión preventiva oficiosa.

Fue recluido en las instalaciones del Centro Federal de Readaptación Social número 11, en el estado de Sonora. A partir de esta resolución, corre un plazo de cuatro meses establecido para la etapa de investigación complementaria, periodo en el que ambas partes aportarán sus pruebas definitivas.

El fallido intento de evasión y la Operación Enjambre

Antes de que se concretara el confinamiento del funcionario, estaba prófugo. En su momento, el político intentó eludir la acción de la justicia mediante la solicitud de una suspensión legal.

Jesús Corona Damián promovió un juicio de amparo con el único objetivo de frenar el mandamiento judicial de captura que pesaba sobre él debido a sus supuestas relaciones con organizaciones del narcotráfico.

El origen de este cerco judicial se remonta a una amplia indagatoria que abarcó a diversos servidores públicos, tanto activos como de administraciones pasadas en el estado de Morelos.

Se le acusa de cobro de piso a comerciantes

Las acusaciones que pesan sobre el mandatario local tienen un sustento documental que cobró relevancia pública hace un tiempo. El expediente en su contra tomó fuerza a raíz de la divulgación en 2024 de una grabación audiovisual.

En dicho material, se observa al indiciado en una supuesta asamblea con Júpiter Araujo Bernard,,"El Barbas" y a quien los reportes de inteligencia señalan como el principal encargado de las operaciones del Cártel de Sinaloa en el territorio de Morelos.