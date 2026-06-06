Momentos de terror en carretera de Querétaro: Choque de camioneta contra camión desata incendio en Pinal de Amoles

Momentos de tensión se vivieron en la Sierra Gorda de Querétaro, luego del choque de una camioneta de mensajería contra un camión que transportaba chapopote sobre la carretera Federal 120, justo a la altura de la comunidad de Ahuacatlán de Guadalupe, esto en el municipio de Pinal de Amoles.

El potente choque provocó un inmediato incendio que consumió ambas unidades de carga, además de qué obligó al cierre total de la vialidad durante varias horas, mientras servicios de emergencia trabajaban para controlar los riesgos, además de garantizar la seguridad de los automovilistas. A pesar de la magnitud del accidente, las autoridades locales informaron que los operadores lograron escapar antes de qué el fuego se extendiera.

Impactante choque e incendio en Querétaro: camioneta se estrella contra pipa de chapopote y ambas arden en llamas|Protección Civil Querétaro

¿Cómo pasó el coque en la carretera Federal 120 de Querétaro?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Protección Civil de Querétaro, la camioneta de mensajería se impact+ó contra el camión que transportaba chapopote mientras circulaban por la carretera Federal 120.

Después del choque, las dos unidades comenzaron a incendiarse rápidamente además de que se generó una bola de fuego y columna de humo que se hizo visible a varios kilómetros de distancia. Este siniestro movilizó a los elementos de emergencia, quienes acudieron para controlar las llamas y evitar que alcanzara otras áreas cercanas.

Hasta el momento, no se reportaron personas fallecidos o lesionados de gravedad derivados de este impactante choque. Según la información oficial, los conductores lograron salir de las unidades siniestradas justo a tiempo, pero más tarde fueron trasladados a la clínica municipal para recibir atención médica y valoración por parte de especialistas.

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📍 Ahuacatlán de Guadalupe, municipio de Pinal de Amoles.



👷‍♂️ Atendimos un hecho de tránsito entre una unidad de paquetería y un camión de carga. En coordinación con las corporaciones de emergencia se realizaron labores de atención, pic.twitter.com/S1i9bvClxV — Coordinación de Protección Civil del Estado de Qro (@PCIVILQRO) June 5, 2026

Incendio y material inflamable provoca intensa movilización en Pinal de Amoles, Querétaro

La presencia de material inflamable y el incendio de los vehículos representaron un riesgo para aquellos que transitaron la zona, por esta razón fue que Protección Civil y corporaciones de seguridad, implementaron un cierre temporal de la carretera mientras se efectuaron las labores de extinción del fuego, el enfriamiento de las unidades y su posterior retiro.

La circulación permaneció suspendida durante varias horas hasta que se descartaron riesgos adicionales para los automovilistas. Hasta ahora, las autoridades no han informado oficialmente cuál fue la causa del accidente, serán los peritajes correspondientes los que determinen si este accidente estuvo relacionado a una falla mecánica, condiciones de la carretera o algún error humano.