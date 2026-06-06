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Guardería ABC: el caso que sigue siendo símbolo de impunidad tras 17 años

A 17 años del incendio en la Guardería ABC, familiares de las 49 víctimas continúan exigiendo justicia en un caso que sigue marcado por la impunidad.

Se cumplen 17 años del incendio en la Guardería ABC; el caso permanece marcado por la impunidad
Se cumplen 17 años del incendio en la Guardería ABC; el caso permanece marcado por la impunidad|Azteca Noticias

Escrito por: Alejandra Gómez

El 5 de junio de 2009 parecía una tarde más de calor extremo en Hermosillo, Sonora. El termómetro rondaba los 40 grados, y nada hacía prever que, a las 14:45 horas, una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente de México cambiaría para siempre la vida de decenas de familias; el caso de la Guardería ABC.

¿Qué fue lo que pasó hace 17 años en la Guardería ABC?

Mientras más de 140 niñas y niños permanecían en las instalaciones de la Guardería ABC, un incendio se desató en una bodega perteneciente a la Secretaría de Hacienda.

El fuego se propagó rápidamente hacia el centro de cuidado infantil, impulsado por las deficiencias estructurales del muro que separaba ambos inmuebles, el cual presentaba orificios y rieles metálicos mal sellados que permitieron el paso del humo y las llamas.

En cuestión de minutos, el humo negro cargado de gases tóxicos invadió el techo falso de la guardería. La emergencia se convirtió en una carrera contra el tiempo; sin salidas de emergencia funcionales y con una estructura que terminó colapsando en llamas, el inmueble se transformó en una trampa para los niños que estaban en el lugar. 

Vecinos y ciudadanos llegaron desesperadamente para intentar rescatar a los niños. Algunos de ellos rompieron muros a golpes para abrir rutas de escape; un héroe más utilizó su camioneta para romper la pared sin importar destruir su vehículo. 

Muchos menores fueron trasladados en vehículos particulares y patrullas ante la magnitud de la emergencia. El saldo final estremeció al país entero. 49 niñas y niños murieron y decenas más resultaron lesionados.

Los sobrevivientes, hoy son jóvenes que continúan enfrentando secuelas físicas, entre ellas problemas respiratorios permanentes derivados de la inhalación de humo y sustancias tóxicas. 

Sigue impune el caso de la Guardería ABC

A 17 años de la tragedia, las consecuencias siguen presentes. Familiares de las víctimas mantienen litigios vigentes contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y continúan exigiendo atención integral para los afectados. También denuncian que persisten obstáculos para garantizar tratamientos y reparaciones adecuadas.

La tragedia reveló además una cadena de omisiones. Pese a inspecciones previas realizadas por un arquitecto contratado por el IMSS que había advertido irregularidades en las condiciones de seguridad del inmueble, la guardería recibió permisos de operación desde 2001 y 2007 sin que se corrigieran los riesgos detectados.

Tras el incendio surgió la denominada "Ley 5 de Junio", impulsada por familiares de las víctimas, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de supervisión y protección en centros de atención infantil. Sin embargo, los padres sostienen que aún no existen garantías suficientes para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

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