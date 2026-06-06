Guardería ABC: el caso que sigue siendo símbolo de impunidad tras 17 años

El 5 de junio de 2009 parecía una tarde más de calor extremo en Hermosillo, Sonora. El termómetro rondaba los 40 grados, y nada hacía prever que, a las 14:45 horas, una de las tragedias más dolorosas en la historia reciente de México cambiaría para siempre la vida de decenas de familias; el caso de la Guardería ABC.

¿Qué fue lo que pasó hace 17 años en la Guardería ABC?

Mientras más de 140 niñas y niños permanecían en las instalaciones de la Guardería ABC, un incendio se desató en una bodega perteneciente a la Secretaría de Hacienda.

El fuego se propagó rápidamente hacia el centro de cuidado infantil, impulsado por las deficiencias estructurales del muro que separaba ambos inmuebles, el cual presentaba orificios y rieles metálicos mal sellados que permitieron el paso del humo y las llamas.

En cuestión de minutos, el humo negro cargado de gases tóxicos invadió el techo falso de la guardería. La emergencia se convirtió en una carrera contra el tiempo; sin salidas de emergencia funcionales y con una estructura que terminó colapsando en llamas, el inmueble se transformó en una trampa para los niños que estaban en el lugar.

⚫🕊️ El viernes 5 de junio de 2009 el reloj se detuvo en Hermosillo, Sonora, por un incendio que marcó al país. A 17 años de la tragedia de la Guardería ABC, la memoria de 49 niños y niñas sigue viva. pic.twitter.com/UZcgXnpeVf — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 5, 2026

Vecinos y ciudadanos llegaron desesperadamente para intentar rescatar a los niños. Algunos de ellos rompieron muros a golpes para abrir rutas de escape; un héroe más utilizó su camioneta para romper la pared sin importar destruir su vehículo.

Muchos menores fueron trasladados en vehículos particulares y patrullas ante la magnitud de la emergencia. El saldo final estremeció al país entero. 49 niñas y niños murieron y decenas más resultaron lesionados.

Los sobrevivientes, hoy son jóvenes que continúan enfrentando secuelas físicas, entre ellas problemas respiratorios permanentes derivados de la inhalación de humo y sustancias tóxicas.

Sigue impune el caso de la Guardería ABC

A 17 años de la tragedia, las consecuencias siguen presentes. Familiares de las víctimas mantienen litigios vigentes contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y continúan exigiendo atención integral para los afectados. También denuncian que persisten obstáculos para garantizar tratamientos y reparaciones adecuadas.

La tragedia reveló además una cadena de omisiones. Pese a inspecciones previas realizadas por un arquitecto contratado por el IMSS que había advertido irregularidades en las condiciones de seguridad del inmueble, la guardería recibió permisos de operación desde 2001 y 2007 sin que se corrigieran los riesgos detectados.

Tras el incendio surgió la denominada "Ley 5 de Junio", impulsada por familiares de las víctimas, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de supervisión y protección en centros de atención infantil. Sin embargo, los padres sostienen que aún no existen garantías suficientes para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.