Se suicida mando de la policía de Tabasco tras orden de aprehensión en su contra por homicidio de estudiante

Un subinspector de la policía preventiva de Tabasco se suicidó con un disparo en la cabeza esta mañana en las instalaciones de la institución, en un hecho que impacta también por el contexto en el que estaba envuelto la víctima.

Subinspector de Tabasco tenía una orden de aprehensión

Se trata de Eduardo de la Cruz, un subinspector y director de las Fuerzas Estatales de Apoyo, relacionado con el caso de un crimen cometido en contra de un estudiante de la UAJT, donde el joven fue acribillado por policías tras negarse a para en un retén.

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El hombre tenía una orden de aprehensión por este hecho y cinco policías están ya en la cárcel, aseguran fuentes al interior de la Secretaría de Seguridad, lugar de donde se conoce que al enterarse, de la Cruz, decidió quitarle la vida.

Mando policial estaría vinculado en muerte de un estudiante

Versiones extraoficiales indican que la orden de aprehensión emitida por un juez, lo vinculaba al crimen cometido contra el joven estudiante de la UJAT.

El papá de la víctima, Lucio Isidro, ha denunciado que existen mandos que estaban siendo protegidos.

La semana pasada fue destituido como secretario de Seguridad estatal, Serafin Tadeo Lazcano y con su salida de la dependencia se habrían facilitado las investigaciones sobre este caso que llevado hasta este mando que hoy sábado se suicidó.