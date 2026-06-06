¡Las amenazó con un bastón! Captan agresión de hombre a mujeres tras discusión vehicular en Puebla

En la colonia Aquiles Serdán, de la ciudad de Puebla, se registró un nuevo caso de agresión física y verbal contra mujeres tras una presunta discusión vehicular. En imágenes registradas por una de las víctimas, se observa cómo un hombre desciende de su camioneta e intenta golpearlas con un bastón.

¿Cómo ocurrió el ataque contra mujeres en la colonia Aquiles Serdán en Puebla?

El video que fue compartido en redes sociales y que rápidamente tomó fuerza por lo delicado de las acciones, muestra al agresor lanzando insultos e intentado alcazar a una joven con el impacto de un garrote.

Denuncia ciudadana tras agresión de hombre a mujeres con un bastón en Puebla

Fue a través de una denuncia ciudadana que se solicitó a las autoridades el apoyo para dar con el paradero del responsable que viajaba en una camioneta negra, con placas de cirulación UED-120-B de la ciudad de Puebla.

¿Qué se sabe del ataque con bastón a mujeres en Puebla?

De acuerdo con el testimonio difundido por las afectadas, el conflicto comenzó cuando una de las mujeres reclamó al conductor por una maniobra que consideró peligrosa mientras caminaba junto a su hija por calles de la colonia Aquiles Serdán.

Lejos de terminar ahí, el conflicto fue escalando hasta convertirse en un episodio de intimidación que quedó registrado en video.

Las imágenes muestran que el hombre descendió de la camioneta para continuar el enfrentamiento cara a cara; en medio de los insultos y reclamos, avanzó hacia las mujeres portando un bastón, situación que provocó momentos de tensión debido a la presencia de una menor de edad que observaba lo ocurrido a escasos metros.

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🚨⚠️ ¡De terror la #violencia en #Puebla! Un sujeto agredió a unas mujeres tras una supuesta discusión vehicular. De acuerdo con las primeras versiones, primero les aventó su auto y después intentó golpearlas con un tubo pic.twitter.com/px55dsButR — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 6, 2026

Aunque en un principio parecía dispuesto a utilizar el objeto para agredir físicamente a una de las víctimas, el sujeto cambió de actitud cuando se percató de que estaba siendo grabado. Instantes después regresó a la unidad y abandonó el lugar antes de que arribaran las autoridades.

El caso generó reacciones en redes sociales, donde usuarios solicitaron la intervención de las autoridades para identificar al conductor y esclarecer los hechos. Hasta el momento, ninguna dependencia ha informado sobre personas detenidas o acciones derivadas de esta denuncia ciudadana.