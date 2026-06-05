¿Habrá apagón en tu colonia? CFE anuncia corte de luz durante 8 horas en Monterrey; revisa zonas afectadas

¿Sin luz? Si vives en Monterrey o planes realizar actividades durante este fin de semana en esta ciudad, toma tus precauciones. La Comisión Federal de electricidad (CFE) anunció una suspensión temporal del suministro eléctrico en diversas colonias de la capital de Nuevo León, esto debido al corte por trabajos programados de mantenimiento en infraestructura eléctrica.

De acuerdo con Comisión, el corte de energía se llevará a cabo durante la madrugada y mañana del próximo domingo 7 de junio de 2026, esto con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del servicio para miles de usuarios.

¿A qué hora es el corte de luz en Monterrey?

La CFE informó que la interrupción del servicio de luz comenzará a las 3 horas y concluirá aproximadamente a las 11 horas, por lo que la afectación tendrá una duración estimada de un total de ocho horas. La dependencia explicó que sus trabajos forman parte de las acciones preventivas para fortalecer la red eléctrica y reducir riesgos de futuras fallas. Además señaló que la suspensión es necesaria para garantizar la seguridad tanto del personal técnico que realizará las labores, como para la población en general.

¿Qué colonias de Monterrey se quedarán sin electricidad?

Según el aviso emitido por la Comisión Federal de Electricidad, las colonias que podrán registrar afectaciones durante el corte programado son:

Martínez



Fierro



Terminal



Pablo A. de la Garza



Cantú



Modelo



Coyoacàn



Acero



Fabriles



Privada Pinos



Centro de Monterrey



Sectores Oriente Poniente y Sur



Jardines del Cerro.

La CFE recomendó a los habitantes de estas zonas tomar previsiones con anticipación, especialmente si utilizan equipos eléctricos esenciales o si realizan actividades que dependan del suministro de eléctrico.

¿Por qué habrá suspensión del servicio eléctrico en Monterrey?

La empresa señaló que los trabajos de mantenimiento buscan mejorar la calidad, confiabilidad y continuidad del servicio eléctrico en esta región de Monterrey. Este tipo de intervenciones son comunes dentro de los programas de modernización y conservación de la infraestructura eléctrica, los cuales permiten detectar y corregir posibles fallas antes de que se conviertan en interrupciones, no programadas.

La Comisión Federal de Electricidad le recordó a los usuarios que pueden comunicarse 071, línea de atención disponible para reportes, aclaraciones o dudas relacionadas con el suministro eléctrico.

Ante el anuncio y las autoridades recomiendan, desconectar aparatos electrónicos sensibles, mantener cargados los teléfonos celulares y planificar actividades que requieran energía eléctrica durante el periodo de suspensión. ¿Tu colonia esta entre las demás afectadas? Revisar con anticipación, las horas de corte, podría ayudar de evitar contratiempos durante este domingo.