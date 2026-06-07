Ataque armado deja sin vida a niño de 9 años en Irapuato; suman tres menores asesinados en un mes en Guanajuato

Un niño de 9 años fue asesinado en un ataque armado este sábado 6 de junio en Irapuato, Guanajuato, después de que sicarios armados a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un joven en las calles de la colonia Las Huertas.

La balacera, que esta vez dejó muerto a un menor y herida a una niña, ocurrió en el mismo fraccionamiento donde, en abril pasado, la violencia ya había golpeado a otra familia: Guadalupe, una pequeña de apenas tres años, perdió la vida tras quedar atrapada como víctima colateral de otro ataque armado.

¿Cómo ocurrió el ataque en la colonia Las Huertas?

La agresión se registró minutos después del mediodía sobre la calle Fresas, casi esquina con Durazno; de acuerdo con los primeros reportes, dos hombres armados que viajaban en motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra un joven que se encontraba en la zona.

Durante el ataque, varias balas alcanzaron a Alejandro; el menor cayó a unos metros de la entrada de su vivienda, donde quedó tendido junto a una bicicleta, en el lugar también quedaron esparcidos varios casquillos percutidos.

La misma agresión dejó lesionada a una niña de 8 años, quien fue auxiliada por personas que se encontraban cerca y posteriormente trasladada para recibir atención médica.

Tras los reportes al sistema de emergencias, elementos de la Policía Municipal, Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y Guardia Nacional se movilizaron al sitio; al confirmar el fallecimiento del menor, la zona fue acordonada para permitir las diligencias de la Fiscalía General del Estado.

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🚓 Se registra una agresión en la colonia Las Huertas en #Irapuato 🚨



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Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas ni sobre resultados de los operativos desplegados para localizarlos.

¿Qué otros casos recientes de menores víctimas de la violencia se han registrado en Guanajuato?

El asesinato de Alejandro ocurrió bajo circunstancias similares a las que cobraron la vida de Guadalupe, una niña de 3 años que murió en abril pasado en la misma colonia Las Huertas tras quedar en medio de otra agresión armada.

Semanas después, el 26 de mayo, Valentina, de 7 años, fue asesinada mientras jugaba afuera de una tienda de abarrotes en la colonia 18 de Agosto; en ese ataque armado también resultó herido un adolescente de 14 años.