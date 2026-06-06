¿Por mala señalización? Volcadura de autobús con estudiantes en la autopista México-Puebla deja 43 lesionados

Una intensa movilización de servicios de emergencia se registró durante la pasada noche en la autopista México-Puebla, esto después de la volcadura de un autobús que transportaba estudiantes del Tecnológico Superior de Tepexi de Rodríguez. El aparatoso accidente ocurrió justo a la altura de la Junta Auxiliar de San Felipe Hueyotlipan, en la ciudad de Puebla, y dejó un saldo preliminar de 43 personas lesionadas, de las cuales 9 tuvieron que ser trasladada a hospitales para recibir atención médica especializada. Hasta el momento las autoridades no infomaron que no se reportan personas fallecidas.

¿Cómo pasó la volcadura en la autopista México-Puebla?

¿Qué pasó en la México-Puebla? De acuerdo con los primeros reportes de medios y autoridades locales, el percance se registró alrededor de las 11:30 de la noche, en un entronque de la autopista México-Puebla.

Información preliminar señala que el punto donde ocurrió el siniestro presenta problemas de señalización, una situación que, según reportes locales ha derivado anteriormente en otros incidentes viales. Las causas exactas de la volcadura del autobús continúan bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Protección Civil Puebla despliega operativo ante la volcadura del autobús en autopista México-Puebla

La Coordinacion General de Protección Civil del Estado de Puebla, informó que desplegó personal para antender a los pasajeros afectados y coordinar las labores de rescate; en el operativo participaron en elementos de Defensa, la Secretaría seguridad pública de Puebla y la Secretaría de Movilidad y Transporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, además de paramédicos de la Cruz Roja mexicana y personal de Protección Civil municipal.

Mientras se realizaban las labores de auxilio, agentes de Proximidad Víal y Tránsito implementaron un dispositivo para controlar la circulación y reducir riesgos para otros automovilistas que corculaban por la zona del siniestro.

🚨🚌 #MientrasDormías | Autobús termina volcado



Un autobús con estudiantes volcó en la Autopista México-Puebla, a la altura de San Felipe Hueyotlipan. Cerca de 40 pasajeros fueron atendidos por cuerpos de emergencia. 🚑⚠️#Puebla #Accidente #ÚltimaHora 🚨 pic.twitter.com/BY3DmMoOhj — Juntas Auxiliares Puebla (@JuntasAuxPue) June 6, 2026

La mayoría de los lesionados presentaron golpes y leves heridas por lo que fueron atendidas en el lugar del siniestro, las autoridades confirmaron que nueve personas requirieron traslado hospitalario.

Hasta la mañana de este sábado no se ha informado acerca de pacientes en estado crítico. Las autoridades continúan evaluando la condición de los afectados, además de que ya brindan el acompañamiento a los estudiantes y a sus familias.