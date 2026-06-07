Línea 5 de Mi Macro: cómo viajar gratis al Aeropuerto de Guadalajara y hasta cuándo aplica

Llegar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara será más rápido y, durante sus primeros días de operación, también gratis; el Gobierno de Jalisco puso en marcha la nueva Línea 5 de Mi Macro Aeropuerto, un sistema de transporte eléctrico que conectará la terminal aérea con distintos puntos estratégicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El servicio comenzó operaciones esta semana y ofrecerá viajes sin costo para todos los usuarios; durante este periodo de arranque, las unidades circularán de las 6:00 de la mañana a las 10:00 de la noche, por lo que tanto pasajeros frecuentes como turistas podrán conocer el nuevo sistema sin pagar un solo peso.

¿Cómo funciona la Línea 5 de Mi Macro Aeropuerto?

La nueva ruta fue diseñada para conectar el aeropuerto con algunas de las zonas de mayor movilidad de Guadalajara; el sistema cuenta con tres rutas principales que permiten llegar al Estadio Guadalajara, el Parque Agua Azul y Expo Guadalajara, además de generar enlaces con otros medios de transporte masivo.

Uno de los principales beneficios será la reducción en los tiempos de traslado; las autoridades estiman que algunos recorridos podrán realizarse hasta 60 por ciento más rápido en comparación con las opciones tradicionales de transporte público; además, las frecuencias de paso serán de aproximadamente 15 minutos en las rutas principales.

¿Hasta cuándo serán gratis los viajes?

El servicio gratis estará disponible únicamente hasta el 7 de junio. A partir del 8 de junio, la Línea 5 comenzará a cobrar una tarifa de 11 pesos por viaje.

El pago podrá realizarse mediante las tarjetas Mi Movilidad o Única; también se anunciaron descuentos para usuarios que realicen transbordos con otros sistemas de transporte del área metropolitana, lo que permitirá reducir costos para quienes utilizan varias rutas durante el mismo trayecto.

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De volada y gratis, vamos del aeropuerto a la ciudad.



Del 4 al 7 junio podrás abordar gratis en la L5 de Macro Aeropuerto.



Ahorra hasta el 60% en tiempos de traslado y disfruta de un viaje cómodo y seguro con aire acondicionado, WiFi gratuito, rack para equipaje y puertos USB… pic.twitter.com/vdHjiQGmBa — Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) June 5, 2026

Un transporte pensado para conectar el aeropuerto con la ciudad

La Línea 5 operará con 41 unidades totalmente eléctricas equipadas con aire acondicionado, internet inalámbrico, puertos USB, espacios para equipaje y sistemas de accesibilidad para personas con discapacidad.

Además de facilitar el traslado hacia el aeropuerto, el proyecto busca mejorar la conectividad entre Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, El Salto y Tlajomulco.