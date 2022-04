Contraloría de CDMX deberá investigar a alcaldesa de Tlalpan

La alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes, deberá ser investigada por la Contraloría General de la Ciudad de México (CDMX), por presuntamente tener injerencia en las decisiones de la Junta Cívica sobre el proceso de elección de las autoridades del pueblo de San Miguel Topilejo, hecho del que incluso existe un video donde se aprecia que la funcionaria confronta a los vecinos y un grupo de policías les impide el paso a las oficinas de la demarcación.



Lo anterior luego de que el Congreso de CDMX local aprobó un Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, que suscribieron los diputados Xóchitl Bravo Espinosa, Guadalupe Chávez Contreras, Héctor Díaz Polanco y Carlos Hernández Mirón, en el que pidieron al Contralor General capitalino, Juan José Serrano, que inicie una investigación sobre dicho caso, el cual fue publicado en diversos medios de comunicación.

Lo digo fuerte y claro: no vamos a permitir que una servidora pública tenga esos comportamientos con los tlalpenses, a quienes se les debe respeto. Que no se le olvide que los tlalpenses emitieron su voto y su confianza para hacerla Alcaldesa de Tlalpan, pero no para ser dueña de la alcaldía. No es posible, ni se va a tolerar, que se asuma como dueña de la alcaldía y de las oficinas, porque los espacios de la alcaldía son públicos y la alcaldía es de todos los tlalpenses.

📌 Pide Congreso respetar autonomía de pueblos originarios en Tlalpan.



En representación de los firmantes del Punto de Acuerdo, Bravo Espinosa explicó que el pasado 2 de marzo se emitió la convocatoria a la Asamblea General del Pueblo de San Miguel Topilejo, y que como resultado de ésta se conformó la Junta Cívica que regirá el proceso de elección de su Autoridad Representativa, responsable de dirigir, organizar y validar ese proceso de elección ciudadana, libre y secreta.



Sin embargo, la legisladora plurinominal por Tlalpan lamentó que éste se encuentre empañado por las acciones de González Magallanes, a pesar de que la alcaldía, ni ninguna otra autoridad, tienen facultades de interferir en ese proceso.

Se debe entender que los pueblos han tomado las riendas de sus proyectos de vida y que tienen derecho a autodeterminarse en libertad. Las autoridades tradicionales de esta ciudad no son botín político partidista; nacieron para mantener la identidad y tradición de sus pueblos, no para defender el interés de cualquier partido.

Acusan a alcaldesa de Tlalpan de confrontar a vecinos

En la Sesión Ordinaria del Congreso capitalino, la Vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas (APMD) precisó que el pasado 15 de abril se difundió una nota periodística en varios medios de comunicación en la que se da cuenta que la alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, se confrontó con vecinos de San Miguel Topilejo, a quienes amagó con sacarlos de su oficina con el uso de la fuerza pública.





Desde la tribuna, advirtió que si la Contraloría General encuentra conductas delictivas por parte de alcaldesa de Tlalpan, Alfa González, entonces deberá pedir la intervención de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. “La alcaldesa decidió presentarse en un espacio que debería ser autónomo. No le importó ensuciar el proceso. En consecuencia, hay quienes cuestionan la legitimidad de la citada convocatoria, y con toda la razón”, dijo.



Por su parte, los diputados morenistas Carlos Hernández Mirón y Guadalupe Chávez subieron a tribuna para expresar su postura a favor del Punto de Acuerdo. Desde ahí, el primero expuso que existe evidencia documental sobre las amenazas de la alcaldesa de Tlalpan y de la intervención del Director General de Jurídico y Gobierno de la demarcación.



Asimismo, cuestionó por qué Alfa González no optó por la posibilidad de dialogar con los vecinos de San Miguel Topilejo, en lugar de amenazarlos con el uso de la fuerza pública bajo el supuesto de que intentaban entrar a “su oficina”.



“Una reflexión que se debe hacer es sobre la visión patrimonialista que algunos funcionarios tienen sobre los recursos y los espacios públicos. Hay gobernantes que no distinguen entre el patrimonio personal y el público, y tratan los recursos como si fueran suyos. Eso es lo que la alcaldesa de Tlalpan no distingue: no es su oficina, no es su alcaldía”, enfatizó el legislador por el Distrito XIV de esa demarcación.





Asimismo, sostuvo que no se puede violentar la Ley de Pueblos y Barrios Originarios de la CDMX , ni tampoco agredir ni intimidar a los ciudadanos. “Creo que debería haber juicio político por parte de la Alcaldesa de Tlalpan y su equipo para atender una demanda ciudadana, porque la autoridad moral es lo que permite actuar en estos espacios. Y cuando se menciona que no hay que intervenir en ningún proceso de elección de los pueblos originarios, hay que tener esa autoridad moral”.



A su vez, Chávez Contreras consideró delicado que la alcaldesa de Tlalpan haya intervenido en el proceso de elección de los vecinos de San Miguel Topilejo. “Es muy grave su intromisión en el proceso de los pueblos originarios. Durante muchos años nadie los escuchó y me queda claro que para la oposición los pueblos no tienen importancia”.



También expr”esó que sin duda se trató de una intromisión por parte de González Magallanes, lo que demuestra la falta de respeto de la alcaldesa hacia los tlalpenses. “Rechazo los actos de intervención indebida a la libre autodeterminación de los pueblos de Tlalpan ”, concluyó.