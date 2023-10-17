Alebrijes harán escala en el Metro CDMX antes del gran desfile, ¿dónde y cuándo encontrarlos?

¡Ya viene, ya viene! El próximo sábado 21 de octubre de 2023, las calles de la capital del país se iluminarán con decenas de colores por el Gran Desfile de Alebrijes 2023, pero antes harán una pequeña escala en las instalaciones del Metro CDMX, ¿dónde podremos encontrarlos?

Los alebrijes son extrañas criaturas de colores llamativos que combinan diversas partes de animales, incluso de flores. Las artesanías salen a relucir durante el Día de Muertos, porque se dice que son el alma gemela de un ser humano, pero en forma de animal.

En la capital del país, cada vez que se aproxima el Día de Muertos, se organiza un gran Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales a cargo del Museo de Arte Popular de la Ciudad de México, pero en esta ocasión, los capitalinos podrán gozar de una probadita antes de la quinceava edición de su tradicional recorrido anual, ¿cuándo y dónde?

Alebrijes estarán en el Metro CDMX antes de llegar al desfile

El Metro CDMX tendrá el honor de recibir la muestra “Desfile de Alebrijes Monumentales del Museo de Arte Popular” en los pasillos de la estación Zócalo-Tenochtitlán de la Línea 2 (color azul), que alberga 45 piezas de diferentes formas, así como 15 posters de las diferentes ediciones del recorrido.

La pequeña exposición fue inaugurada por Jaime López Vela, encargado de Cultura Metro, y por Gerardo Gómez Díaz, coordinador de Museografía del MAP.

Estará disponible hasta el 29 de octubre en la vitrina del pasillo de la Línea 2, que da al acceso a la Catedral Metropolitana, con el objetivo de acercar a la ciudadanía a una de las tradiciones favoritas en nuestro país, pero sobre todo, para demostrar que el arte popular forma parte de la vida cotidiana del mexicano.

Los alebrijes del @map_mexico llegaron a la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 con la colorida y creativa muestra: “Desfile de Alebrijes Monumentales del Museo de Arte Popular”; vigente hasta el 29 de octubre en la vitrina del pasillo que da al acceso a la Catedral… pic.twitter.com/jJInQnhUEM — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 15, 2023

¿Cuándo y dónde será el Desfile de Alebrijes 2023 en CDMX?

La muestra de alebrijes en el Metro CDMX solo será una pequeña probadita de lo todo lo que se podrá apreciar durante el Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales del Museo de Arte Popular de la Ciudad de México, que tendrá lugar el próximo sábado 21 de octubre de 2023.

¡No te lo puedes perder! La quinceava edición del recorrido comenzará en punto de las 12:00 horas en el Zócalo capitalino y posteriormente continuará por Paseo de la Reforma.