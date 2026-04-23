Alejandra Estefanía “N”, bajo la lupa de INTERPOL, es detenida en Sonora por red de fentanilo
Alejandra Estefanía “N” fue detenida en Nogales, Sonora, en un operativo conjunto con INTERPOL. Es señalada por tráfico de fentanilo, armas y crimen organizado.
La captura de Alejandra Estefanía "N" vinculada con una red de tráfico de fentanilo y armas volvió a poner en el centro de la atención la operación de grupos criminales con alcance internacional.
Con las manos en la masa; cae Alejandra Estefanía "N" en Sonora
Alejandra Estefanía “N” fue detenida en Nogales, Sonora, como resultado de un operativo coordinado entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y autoridades federales, en colaboración con INTERPOL-México.
La acción se derivó de labores de inteligencia tanto de campo como de gabinete, que permitieron ubicarla en la colonia Obrera.
Al momento de su detención, la mujer se encontraba a bordo de una camioneta tipo pick up GMC Sierra, color blanco, y en posesión de narcótico.
Detiene AMIC en coordinación con INTERPOL-México a mujer con orden de extradición a Estados Unidos por tráfico de fentanilo y armas (Video en primer comentario)— Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) April 23, 2026
Nogales, Sonora, 22 de abril de 2026.- Como resultado de labores de inteligencia de campo y gabinete, la Agencia… pic.twitter.com/JznPBXOF5g
De acuerdo con las investigaciones, es identificada por autoridades de Estados Unidos como presunta integrante de un grupo delictivo con presencia regional y proyección transfronteriza, lo que motivó la emisión de una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos relacionados con tráfico de fentanilo, armas y asociación delictuosa.
Tras su aseguramiento, elementos de AMIC establecieron coordinación con INTERPOL-México, instancia adscrita a la Fiscalía General de la República, para dar cumplimiento al mandato judicial.
Espera una posible extradición a Estados Unidos
Posteriormente, la detenida fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde permanece en espera de su posible extradición a Estados Unidos.
Las autoridades también señalaron que la imputada mantiene un vínculo directo con su hermano, Yahir Alejandro “N”, considerado un objetivo prioritario, quien fue detenido el pasado 8 de enero y extraditado a Estados Unidos el 20 del mismo mes por delitos de la misma naturaleza.
¿Qué es el fentanilo y qué causa al cuerpo?
El fentanilo es un opioide extremadamente potente que actúa directamente sobre el sistema nervioso central, provocando una intensa sensación de analgesia y euforia, pero también efectos altamente peligrosos.
Su consumo puede causar depresión respiratoria, es decir, una disminución o detención de la respiración, pérdida de la conciencia y, en muchos casos, la muerte, incluso con dosis muy pequeñas.
Además, genera una rápida dependencia física y psicológica, lo que aumenta el riesgo de sobredosis, especialmente cuando se mezcla con otras sustancias sin que el usuario lo sepa.