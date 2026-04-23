Alejandra Estefanía “N”, bajo la lupa de INTERPOL, es detenida en Sonora por red de fentanilo

La captura de Alejandra Estefanía "N" vinculada con una red de tráfico de fentanilo y armas volvió a poner en el centro de la atención la operación de grupos criminales con alcance internacional.

Con las manos en la masa; cae Alejandra Estefanía "N" en Sonora

Alejandra Estefanía “N” fue detenida en Nogales, Sonora, como resultado de un operativo coordinado entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y autoridades federales, en colaboración con INTERPOL-México.

La acción se derivó de labores de inteligencia tanto de campo como de gabinete, que permitieron ubicarla en la colonia Obrera.

Al momento de su detención, la mujer se encontraba a bordo de una camioneta tipo pick up GMC Sierra, color blanco, y en posesión de narcótico.

Detiene AMIC en coordinación con INTERPOL-México a mujer con orden de extradición a Estados Unidos por tráfico de fentanilo y armas (Video en primer comentario)



Nogales, Sonora, 22 de abril de 2026.- Como resultado de labores de inteligencia de campo y gabinete, la Agencia… pic.twitter.com/JznPBXOF5g — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) April 23, 2026

De acuerdo con las investigaciones, es identificada por autoridades de Estados Unidos como presunta integrante de un grupo delictivo con presencia regional y proyección transfronteriza, lo que motivó la emisión de una orden de detención provisional con fines de extradición por delitos relacionados con tráfico de fentanilo, armas y asociación delictuosa.

Tras su aseguramiento, elementos de AMIC establecieron coordinación con INTERPOL-México, instancia adscrita a la Fiscalía General de la República, para dar cumplimiento al mandato judicial.

Espera una posible extradición a Estados Unidos

Posteriormente, la detenida fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde permanece en espera de su posible extradición a Estados Unidos.

Las autoridades también señalaron que la imputada mantiene un vínculo directo con su hermano, Yahir Alejandro “N”, considerado un objetivo prioritario, quien fue detenido el pasado 8 de enero y extraditado a Estados Unidos el 20 del mismo mes por delitos de la misma naturaleza.

¿Qué es el fentanilo y qué causa al cuerpo?

El fentanilo es un opioide extremadamente potente que actúa directamente sobre el sistema nervioso central, provocando una intensa sensación de analgesia y euforia, pero también efectos altamente peligrosos.

Su consumo puede causar depresión respiratoria, es decir, una disminución o detención de la respiración, pérdida de la conciencia y, en muchos casos, la muerte, incluso con dosis muy pequeñas.

Además, genera una rápida dependencia física y psicológica, lo que aumenta el riesgo de sobredosis, especialmente cuando se mezcla con otras sustancias sin que el usuario lo sepa.