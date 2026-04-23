“El 90% de la información es mentira": hermana del agresor de Teotihuacán difunde mensaje

Luego del tiroteo ocurrido en la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, la hermana de agresor identificado como Julio César Jasso Ramírez, difundió un mensaje en redes sociales, ante la viralización del caso.

La tragedia ocurrida el pasado lunes 20 de abril en inmediaciones del Estado de México (Edomex) le dio la vuelta al mundo y provocó la difusión de una gran cantidad de información, incluyendo el perfil del atacante.

Al respecto, su presunta hermana, Diana Laura Jasso, difundió un mensaje en redes sociales en el que aseguró que gran parte de lo que circula es falso.

¿Qué dijo la hermana de Julio César Jasso Ramírez?

En su publicación de Facebook, Diana Laura afirmó que la mayor parte de la información difundida sobre su hermano y los motivos del ataque no son ciertos.

Aseguró que ha estado trabajando de la mano con el Gabinete de Seguridad, especialmente para aclarar que el joven no era originario de Tlapa, Guerrero.

Información que fue compartida durante la conferencia de prensa matutina del Gobierno federal, donde se dio a conocer que el sujeto habría seguido una tendencia “copycat”, en la que se replican situaciones o masacres ocurridas en otros países.

"Es una noticia internacional, por lo cual es demasiado mediática, y el 90% de la información que se ha compartido es mentira. Todo mundo busca 1 minuto de fama", aseguró en su publicación.

Aunque no reveló más detalles, la joven pidió frenar el ataque a su familia, pues ella no es responsable de ninguna situación.

Tiroteo en Teotihuacán: así fue el ataque

La mañana se tornó muy distinta para los visitantes de las pirámides de Teotihuacán, luego de que alrededor de las 11:30 horas, Julio César, de 27 años, subiera al primer nivel de la Pirámide de la Luna con un revólver calibre .38.

Tras recibir los reportes por detonaciones de arma de fuego y ubicar al agresor, Julio César habría intentado huir, pero fue neutralizado con un disparo en la pierna.

Posteriormente, el sujeto habría escalado hacia un costado de la pirámide, donde finalmente se quitó la vida, según revelaron autoridades del Estado de México.

El saldo de la tragedia fue de dos personas muertas, el agresor y una turista canadiense, además de 13 heridos, entre ellos dos menores de 13 y 6 años.