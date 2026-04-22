Ni aval ni estudios: Puebla se levanta contra el Cablebús de Alejandro Armenta

¡Presión hacia el gobierno morenista de Puebla! La propuesta de construir un Cablebús ha logrado la unión de 14 organizaciones civiles en un solo bloque.

El Frente Cívico Amplio nació esta semana con la misión de evitar que la ciudad se convierta en el escenario de un experimento de movilidad que, aseguran, huele más a improvisación que a progreso.

📢 Puebla: Surge frente cívico contra la construcción del Cablebús.



Al menos 14 organizaciones y colectivos ciudadanos en Puebla se han unido para conformar un frente común en rechazo al proyecto del Cablebús.



El movimiento sostiene que la obra no representa una solución… pic.twitter.com/Vgo2ZwALC3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026

El miedo a un "Tren Maya" poblano

El diputado Rafael Micalco y diversos urbanistas han señalado que el proyecto de la administración de Armenta Mier se parece peligrosamente al Tren Maya: una obra impulsada con datos de "dudosa procedencia" y sin el respaldo de universidades o expertos ambientales.

La crítica es feroz; aseguran que el gobierno solo muestra lo que le conviene y oculta las implicaciones reales para la seguridad y el entorno de las familias poblanas.

"Ya los tenemos identificados": el acoso hacia los que se oponen al cablebús

El activista urbano Armando Pliego denunció que desde el corazón del gabinete estatal han salido frases que suenan a amenaza. "Ya los tenemos identificados", es la expresión que el coordinador de gabinete ha lanzado contra quienes cuestionan la obra. Pliego respondió con firmeza: "Saben quiénes somos porque nunca hemos ocultado nuestra cara".

Ante este clima de hostigamiento, el Frente anunció que acudirá a la Comisión de Derechos Humanos para ponerle un alto al acoso gubernamental.

¿Movilidad real o un elefante blanco?

Para los colectivos, el Cablebús no resuelve el fondo del problema. Defienden que lo que Puebla necesita es un transporte público digno a ras de suelo y la protección de sus pocas áreas verdes, no una estructura aérea que, temen, termine siendo un adorno costoso e ineficiente.

Critican que se intente imponer una tecnología que no ha sido evaluada por dependencias independientes, calificando la presentación oficial como un acto de mera publicidad política.

La voz de los ciudadanos en el futuro de Puebla

El Frente Cívico Amplio reclama su derecho constitucional a participar en las decisiones de la ciudad. No quieren que el futuro de Puebla se decida detrás de un escritorio con estudios que, según dicen, "quizá ellos mismos inventan".

La exigencia es que el gobierno abra las cartas, presente avales reales de seguridad y medio ambiente, y deje de señalar a quienes piensan diferente como enemigos políticos o militantes de oposición.

¡Continúa la inconformidad de los poblanos ante el proyecto del cablebús de Alejandro Armenta! ❌🚠Ciudadanos convocaron a una nueva movilización el próximo 26 de abril, esto luego de presentarse los estudios técnicos del proyecto, que, aseguran, les dejó más dudas que… — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) April 22, 2026

Batalla del Cablebús que apenas comienza

Con la queja ante Derechos Humanos en puerta y la movilización social creciendo en las colonias afectadas, el Cablebús parece tener un camino lleno de obstáculos.

El conflicto pone a prueba la capacidad de diálogo de un gobierno morenista que, por ahora, parece preferir el señalamiento que la mesa de trabajo con los expertos de la calle.