Tragedia por sueros vitaminados en Sonora: El médico señalado por las 8 muertes recibe un amparo y le aseguran 16 autos de lujo

La indignación crece en el norte del país tras conocerse el recurso legal que protege al presunto responsable de una tragedia sanitaria sin precedentes. El amparo otorgado recientemente al médico en Sonora, identificado como Jesús Maximiano, ha puesto un freno temporal a la detención del imputado por el fallecimiento de ocho personas que recibieron sueros vitaminados en una clínica privada.

Las víctimas buscaban un tratamiento de bienestar, pero terminaron perdiendo la vida tras recibir soluciones intravenosas presuntamente irregulares, lo que llevó a la clausura inmediata del establecimiento por parte de las autoridades sanitarias.

Sueros vitaminados en Hermosillo: suben a 8 los muertos, buscan al médico

El amparo de Jesús Maximiano y los plazos de la justicia

El pasado 9 de abril, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) fue notificada sobre la suspensión otorgada por el Juez Décimo de Distrito, Ramón Sotelo Rincón. Por este amparo, el médico Jesús Maximiano ha logrado evitar su presentación obligatoria ante el juzgado por el delito de homicidio culposo derivado de mala praxis médica.

Será este próximo 24 de abril cuando el Juez Federal decidirá si el blindaje legal se mantiene de forma definitiva o si el doctor deberá comparecer finalmente ante la justicia para responder por lo ocurrido con los sueros vitaminados.

FGJES informa avances y destaca respaldo federal en investigación de soluciones parenterales “sueros”



Hermosillo, Sonora, 22 de abril de 2026.- En relación con la investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) por la aplicación de… pic.twitter.com/wnH52MGvr0 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) April 22, 2026

Lujos bajo llave: Bienes embargados para la reparación del daño

A pesar del amparo que protege a Jesús Maximiano en Sonora, la Fiscalía ha tomado medidas drásticas para asegurar que se responda patrimonialmente por las muertes vinculadas a los sueros vitaminados:



Embargo precautorio: Se han asegurado 16 vehículos de lujo y 7 propiedades pertenecientes al imputado. Bloqueo financiero: Se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la inmovilización total de sus cuentas y el levantamiento del secreto bancario (la confidencialidad que tienen las entidades con sus clientes) para garantizar la reparación integral del daño.

Mezclas caseras y un deterioro ‘fulminante’

La investigación técnica revela detalles perturbadores sobre el proceder de Jesús Maximiano. Según el Fiscal Gustavo Salas Chávez, el médico no solo prescribía los insumos, sino que él mismo realizaba ‘mezclas caseras’ de soluciones con una sustancia que se promociona como células madre.

El deterioro de los pacientes fue calificado como ‘fulminante’, destacando el caso de un padre e hijo que fueron las primeras víctimas registradas el pasado 30 de marzo.

Mientras el amparo sigue vigente en Sonora, el médico permanece en libertad, a la espera de que los análisis de la COFEPRIS y el Instituto Nacional de Nutrición determinen qué sustancias contenían realmente los sueros vitaminados que causaron esta tragedia masiva.