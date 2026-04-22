Desaparece niña de 5 años en Tijuana tras perder a su madre en accidente

Desaparece tras un accidente vial. La búsqueda de una niña de apenas cinco años mantiene en alerta a autoridades y ciudadanía en Baja California. Se trata de Bárbara Dyone Murillo Arellano, cuya desaparición activó una Alerta Amber en el municipio de Tijuana.

Desaparece niña tras la muerte de su madre durante un accidente en Tijuana

De acuerdo con la información oficial, el pasado 25 de marzo de 2026 la madre de la menor perdió la vida en un hecho de tránsito. Tras ese momento, se desconoce el paradero de la niña, sin que hasta ahora se tenga noticia de su ubicación.

Bárbara Dyone nació el 22 de febrero de 2021, es de nacionalidad mexicana, tez blanca, complexión delgada, mide aproximadamente un metro y pesa alrededor de 20 kilogramos.

Tiene el cabello castaño oscuro, ondulado, y ojos café oscuro. Como seña particular, presenta una mancha blanca en la mano izquierda, además de una prominencia en el área frontal.

Por su edad y las circunstancias en las que ocurrió su desaparición, las autoridades consideran que podría encontrarse en una situación de riesgo, por lo que se solicita el apoyo de la población para su pronta localización.

¿Cuáles son los pasos para reportar a una persona desaparecida?

1. Llama a emergencias



Marca 911 si la desaparición es reciente o hay riesgo inminente.

si la desaparición es reciente o hay riesgo inminente. También puedes usar el 089 para denuncia anónima.

2. Acude a la Fiscalía



Ve a la Fiscalía General de tu estado o a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas .

o a la . Pide que se inicie una carpeta de investigación de inmediato.

3. Proporciona toda la información posible Te van a pedir datos como:



Nombre completo

Edad y fecha de nacimiento

Señas particulares (cicatrices, tatuajes, marcas)

Última vez que fue visto/a (lugar, hora, con quién)

Fotografía reciente

Ropa que llevaba

Redes sociales o contactos

4. Solicita activación de alerta (si aplica)



Si es menor de edad, pide la Alerta Amber .

. También existen otros mecanismos como el Protocolo Alba (para mujeres).

5. Difunde con responsabilidad



Comparte la ficha oficial en redes sociales.

Evita difundir información no confirmada.

6. Da seguimiento

