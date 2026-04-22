En las entrañas del ecocidio: Así se deshace el suelo debajo del Tren Maya

Azteca Noticias, a través del reportero Edgar Galicia se internó en el sistema de cuevas debajo del Tren Maya para revelar la fragilidad de una de las obras más emblemáticas de la actual administración. A escasos dos años de su inauguración, las señales de alerta son múltiples: pilotes de acero en proceso de oxidación, derrames de cemento en aguas prístinas y un suelo cárstico que, por su naturaleza porosa, pone en duda la estabilidad de toda la trayectoria.

A lo largo del tramo, se han hincado 15 mil pilotes que atraviesan enormes oquedades de hasta cuatro metros de profundidad. Según expertos y ambientalistas, ninguna de estas estructuras garantiza el peso ni la estabilidad necesaria debido a que la roca caliza de la Península de Yucatán se disuelve al contacto con el agua.

Contaminación del acuífero y vestigios en riesgo

El daño no es solo estructural, sino ecológico y cultural. El ambientalista Raúl Aldama denunció que el proceso de construcción ha triturado piedra y vertido cemento, contaminando el acuífero interconectado que nutre a toda la Península. "Eran aguas prístinas, de una calidad de primera" lamentó, mientras mostraba bloques de oxidación desprendiéndose del acero que sostiene las vías.

A esto se suma el riesgo arqueológico. A tan solo 200 metros del paso del tren, se ubica un templo maya del postclásico con casi 600 años de antigüedad. Aunque ha sido restaurado, la vibración y la inestabilidad del suelo amenazan con destruir vestigios de valor incalculable que permanecen ocultos en el sistema de cuevas.

El peligro del transporte de carga

La mayor preocupación de los especialistas radica en el plan de utilizar el Tren Maya para el transporte de carga y combustibles. El buzo de cuevas José Urbina advirtió sobre el desastre ambiental que representaría un descarrilamiento en esta zona.

"Imagínate lo que podría pasar si sobre este suelo, que lo absorbe todo inmediatamente, el acuífero tuviera toneladas de combustible o químicos", señaló Urbina. Por su parte, Guillermo de Christy, presidente de Sélvame MX, fue tajante al señalar que no es oportuno meter carga en un suelo donde las subsidencias (hundimientos) ya son visibles a poco tiempo de su estreno.

Ambientalistas y expertos lanzan lo que consideran la segunda y más dura advertencia: el Tren Maya debe frenar su expansión a transporte de carga para evitar una tragedia humana y ambiental sin precedentes en la selva mexicana.