CDMX, Puebla y Oaxaca: Estados más peligrosos para ambientalistas

La defensa del medio ambiente en México se desarrolla en un contexto cada vez más peligroso. En la última década, casi 200 ambientalistas han sido asesinadas en el país, una cifra que refleja la gravedad de la violencia.

A este panorama se suma el más reciente informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, que advierte que la Ciudad de México, Puebla y Oaxaca se han convertido en focos rojos para quienes protegen la tierra y los recursos naturales.

Violencia hacia ambientalistas en México

Durante 2025 se documentaron 135 eventos de agresión que derivaron en 314 ataques específicos, lo que representa un incremento respecto al año anterior.

Estas cifras reflejan un entorno de creciente hostilidad, donde las agresiones más frecuentes fueron la estigmatización, la intimidación y la difamación, acumulando más de la mitad de los casos registrados.

Uno de los datos más alarmantes es que autoridades de los tres niveles de gobierno participaron en 76 de estos eventos, es decir, en más de la mitad de los casos, consolidándose como el principal agente agresor.

Hoy presentamos el Informe de personas defensoras de los derechos ambientales. Les compartimos los siguientes hallazgos:

Informe 2025 sobre agresiones a personas defensoras de derechos ambientales 🧵 pic.twitter.com/feDR0Mh2xy — CEMDA (@CEMDA) April 16, 2026

En segundo lugar se ubicó la delincuencia organizada, delincuencia organizada, seguida de empresas privadas, lo que evidencia la complejidad del contexto que enfrentan quienes defienden el territorio y los recursos naturales.

El informe también advierte sobre el aumento de agresiones contra mujeres y organizaciones de la sociedad civil, así como el uso creciente de espacios digitales para atacar, difamar y estigmatizar desde el anonimato.

Además, al menos diez personas fueron asesinadas en 2025 por su labor de defensa ambiental, aunque no se descarta un posible subregistro debido al temor de denunciar.

Los estados que concentraron la mayor cantidad de eventos de agresión fueron la Ciudad de México con 39, Puebla con 20 y Oaxaca con 17.

Los sectores más afectados fueron el hídrico, la biodiversidad, las vías de comunicación y el energético, mientras que la defensa del agua, el territorio y el suelo concentraron el mayor número de conflictos.

En este contexto, las comunidades indígenas, principalmente nahuas, zapotecas y mazatecas, figuran entre las más vulnerables.

Asesinan a ambientalistas en Michoacán

El caso de Roberto Chávez no es un hecho aislado. En la última década, casi 200 personas defensoras del medio ambiente han sido asesinadas en México, en un contexto donde la violencia, las amenazas y la impunidad se repiten en distintas regiones.

Los crímenes de activistas como Javier Gómez y Lázaro Mendoza Ramírez reflejan un patrón que preocupa a comunidades y colectivos, quienes advierten que proteger los recursos naturales en el país se ha convertido en una actividad de alto riesgo.