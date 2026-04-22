Tras ataque armado, Teotihuacán vuelve a abrir; ¿cuáles serán los horarios?

La Zona Arqueológica de Teotihuacán reabrió sus puertas al público tras el reciente ataque armado, que dejó dos personas sin vida, marcando el regreso de visitantes a uno de los sitios históricos más emblemáticos del país.

Reapertura de la Zona Arqueológica de Teotihuacán tras balacera

La reapertura se da en un contexto de mayor vigilancia y control, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de turistas como del personal que labora en el lugar.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a través del Centro INAH Estado de México, informó que tanto la zona arqueológica como sus museos retomaron actividades este miércoles 22 de abril, operando en su horario habitual de 8:00 a 17:00 horas.

De acuerdo con las autoridades, el sitio funciona con protocolos de seguridad reforzados, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Estas medidas buscan mantener un entorno seguro y permitir que las actividades se desarrollen con normalidad, pese a los hechos recientes.

Como parte de las disposiciones, el acceso a la Pirámide de la Luna permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, por lo que se pidió la comprensión de los visitantes.

La reactivación de visitas en Teotihuacán representa un paso importante para la actividad turística en la zona, al tiempo que refuerza la necesidad de mantener condiciones seguras en espacios de alta afluencia.

¿Qué pasó en Teotihuacán?

El pasado 20 de abril, un hombre armado subió a la Pirámide de la Luna y comenzó a disparar contra visitantes alrededor de las 11:30.

Tras el reporte de las detonaciones, se desplegó una fuerte movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional para desalojar el recinto.

Al parecer el tirador de Teotihucán no se suicidó la Guardia Nacional lo persoguió al rededor de la pirámide en un tiroteo.

Imágines terribles. pic.twitter.com/aCC9VnLu27 — 𝖁𝖊𝖗ó𝖓𝖎𝖈𝖆 𝕯𝖊𝖒𝖔𝖓𝖎𝖆 (@taller2006) April 20, 2026

Minutos después, el sujeto fue localizado sin vida, por lo que se presume que luego de atentar contra una turista canadiense, se quitó la vida.

La Fiscalía confirmó que 13 personas resultaron lesionadas, de las cuales siete recibieron impactos directos de bala.

Julio César Jasso planeó el ataque en Teotihuacán con frialdad absoluta. Inspirado en la masacre de Columbine, este "copycat" se hospedó cerca de las pirámides para ejecutar lo que llamó un "sacrificio" contra turistas extranjeros.



En su mochila hallaron un arsenal y escritos… pic.twitter.com/jBZs7aP0o4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026

Entre los heridos se encuentran ciudadanos de Estados Unidos, Colombia, Brasil y Rusia, incluyendo a dos menores de edad de 13 y 6 años.