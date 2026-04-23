¡Se partió en dos! Autobús choca contra árbol y deja 9 muertos en carretera de Querétaro

Se registró tragedia en la carretera estatal 310. Un fuerte accidente a la altura de la comunidad de La Muralla, en el municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro, dejó un saldo fatal y movilizó a cuerpos de emergencia de todos los niveles.

De acuerdo con los primeros reportes, una unidad de transporte de la empresa Amealcenses se salió del camino y terminó impactándose contra un árbol a un costado de la vialidad, lo que provocó múltiples víctimas.

¿Qué pasó en el accidente de la carretera 310 en Amealco?

El incidente se reportó alrededor de las 9:40 de la mañana. Desde ese momento, equipos de emergencia llegaron al lugar para atender a los pasajeros y evaluar riesgos.

La magnitud del impacto obligó a cerrar completamente la carretera mientras se realizaban labores de rescate, atención médica y peritajes.

En el último corte de información, la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro confirmó que nueve personas perdieron la vida en el lugar del accidente.

Además, el número de lesionados es considerable:



Dos personas fueron trasladadas en helicóptero para recibir atención especializada

Ocho más fueron llevadas a hospitales de la región con diversas lesiones

18 personas fueron valoradas en el sitio y clasificadas como “código verde”, es decir, sin heridas graves

En total, más de 20 personas requirieron algún tipo de atención tras el choque.

¿Qué se sabe del transporte accidentado en Querétaro?

La unidad involucrada pertenece a una empresa de transporte local y, por razones que aún están bajo investigación, terminó fuera del camino antes de impactarse contra el árbol.

Las autoridades ya realizan las diligencias correspondientes para determinar qué provocó el accidente: desde una posible falla mecánica hasta error humano o condiciones del camino.

Debido a la gravedad del accidente, la carretera estatal 310 permaneció cerrada varias horas durante las labores de los cuerpos de emergencia y autoridades.

En el lugar trabajaron elementos municipales, estatales y federales, además de servicios aéreos del gobierno estatal que han sido clave para trasladar a los heridos más graves.

Las autoridades intentan esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades, en un hecho que dejó consecuencias fatales para decenas de familias.

