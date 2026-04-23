Tragedia en Morelos: Riña entre madres de familia deja una mujer muerta en escuela primaria

¡Frente a los niños! Una mujer perdió la vida durante la tarde del 21 de abril, al interior de la escuela primaria "Narciso Mendoza", tras una riña entre madres de familia registrada en el municipio de Ocuituco, Morelos.

Las mujeres se vieron envueltas en una pelea, sin imaginar que una de ellas portaba un arma blanca. Por este hecho, las clases del turno vespertino tuvieron que ser suspendidas de inmediato.

Violencia en Morelos: Riña en primaria termina en una muerte

La pelea tuvo lugar en el patio de la primaria ubicada en la calle Aquiles Serdán del poblado de Jumiltepec. Aunque se desconoce la razón que desató la disputa, se sabe que una de ellas atacó a la joven madre con un arma blanca, frente a decenas de padres de familia.

Tras la agresión, la responsable huyó de la escuela, mientras que la víctima tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital cercano, donde horas más tarde perdió la vida, dejando en orfandad a dos pequeños.

De acuerdo con reportes preliminares, la madre fue identificada como Esmeralda "N", quien presentó lesiones de gravedad, las mismas que causaron que perdiera demasiada sangre.

En medio del caos, el plantel decidió suspender las clases para ambos turnos, como una medida para salvaguardar la vida de los estudiantes.

Mujer huye luego de atacar a joven en escuela primaria

La presunta responsable fue identificada como Janet "N", quien ya es buscada por las autoridades, luego de que agrediera a puñaladas a la joven madre.

Al darse cuenta del brutal crimen, Janet huyó a bordo de un vehículo con rumbo desconocido, sin que hasta el momento haya sido localizada.

Ante la gravedad de los hechos, la secretaria de Educación en Morelos, Karla Aline Herrera, confirmó que el plantel sigue cerrado hasta que la Fiscalía del Estado concluya con los peritajes.

También indicó que el gobierno federal implementará un programa para atender este tipo de problemáticas en las escuelas, especialmente en secundarias y preparatorias.

