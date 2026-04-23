Caen asaltantes que acechaban a estudiantes en Chimalhuacán, Edomex

Detuvieron a seis presuntos asaltantes que se dedicaban a robar las pertenencias de estudiantes de secundaria y preparatoria en calles de Chimalhuacán, Estado de México.

De acuerdo con autoridades municipales, seis personas —entre ellas una mujer de 18 años— fueron capturadas tras ser identificadas como responsables de múltiples robos en los barrios San Lorenzo y Villa Xochitenco, donde tenían “asoleados” a estudiantes de secundaria y preparatoria.

¿Cómo operaba la banda que asaltaba estudiantes en Chimalhuacán?

Los detenidos interceptaban a sus víctimas en la vía pública, principalmente a la salida o camino a la escuela. No solo les quitaban dinero o celulares, también despojaban a los jóvenes de mochilas y pertenencias personales.

Algunos de estos asaltos quedaron grabados en cámaras de seguridad, lo que ayudó a las autoridades a identificarlos y dar seguimiento a sus movimientos.

Los implicados fueron identificados como Joxua “N”, de 22 años; Antonio “N”, de 23; Mario “N”, de 34; Yahir “N”, de 31; Alberto “N”, de 27; y Ximena “N”, de 18.

¿Qué pasó con los detenidos tras su captura?

Tras su detención por policías municipales, los seis integrantes de la banda de asaltantes fueron trasladados al penal de Nezahualcóyotl, donde quedaron a disposición de un juez.

Hasta el momento, al menos seis personas ya presentaron denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, aunque no se descarta que haya más víctimas. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar si este grupo está relacionado con otros delitos en la zona.

Padres de familia y estudiantes han denunciado en múltiples ocasiones la falta de vigilancia en zonas escolares, donde los delincuentes aprovechan horarios específicos para cometer los robos.

La detención de esta banda representa un avance, pero también deja claro que el problema es más amplio y requiere acciones constantes.

Edomex lidera robos a transeúntes en México en 2026

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el Estado de México encabeza el delito de robo a transeúnte en vía pública a nivel nacional.

Entre enero y marzo de 2026 se registraron 10,224 casos en todo el país, de los cuales 3,184 ocurrieron en territorio mexiquense.

Esto significa que, en promedio, se cometen casi 36 asaltos diarios en los primeros tres meses del año, una cifra que refleja la magnitud del problema.

