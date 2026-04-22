“No fue un hecho aislado, fue falta de presupuesto"; señala sindicato del INAH tras balacera en Teotihuacán

La balacera en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán sigue generando reacciones, pero ahora el foco ya no solo está en el agresor, sino en años de abandono al sector cultural. Esto luego de que el Sindicato Nacional de Restauradores del INAH lanzara un posicionamiento.

"Lo sucedido el pasado 20 de abril no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de recortes presupuestales que han afectado directamente la operación y seguridad de estos espacios." se lee en un comunicado compartido en redes sociales.

¿Por qué dicen que el ataque en Teotihuacán no fue un hecho aislado?

De acuerdo con el sindicato, la falta de recursos ha provocado un deterioro progresivo en las condiciones de trabajo dentro de zonas arqueológicas, museos y sitios patrimoniales.

Esto se traduce en menos personal de vigilancia, equipos de revisión que ya no funcionan o fueron retirados, y áreas de mantenimiento sin insumos suficientes. En pocas palabras: menos capacidad para prevenir situaciones de riesgo.

El organismo advierte que reducir el problema a reforzar la seguridad con policías o detectores metálicos sería simplificar demasiado lo ocurrido. Para ellos, el problema es estructural y lleva años acumulándose.

Sobre los hechos ocurridos en la Zona de Monumentos Arqueológicos de Teotihuacán

Lo ocurrido el 20 de abril “no es un hecho aislado, es la consecuencia de años de desatención presupuestal al sector cultura”#SINAR-INAH pic.twitter.com/OvUubYBs0z — Sindicato Nacional de Restauradores del INAH (@INAH_SINAR) April 22, 2026

¿Qué pasó en Teotihuacán el 20 de abril?

Ese día, Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, ingresó armado a la zona arqueológica y abrió fuego contra visitantes en las inmediaciones de la Pirámide de la Luna.

El ataque dejó dos muertos —incluido el agresor— y al menos 13 lesionadas, esto generó conmoción no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, debido a que entre las víctimas había turistas extranjeros.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó que una turista canadiense perdió la vida. Su cuerpo ya fue entregado para su repatriación, mientras continúan las investigaciones.

Estado de salud de los heridos tras el ataque en Teotihuacán

Autoridades informaron que, de las 13 personas lesionadas:



Cuatro siguen bajo atención médica en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca

Una paciente atendida en el Hospital General de Axapusco ya fue dada de alta

Dos personas que estaban en hospitales privados también salieron tras mejorar

Aunque algunos pacientes evolucionan favorablemente, el impacto del ataque sigue presente entre visitantes, trabajadores y comunidades cercanas.

¿Qué exigen los trabajadores del sector cultural tras el ataque en Teotihuacán?

El sindicato de restauradores del INAH asegura que sin presupuesto suficiente, no hay forma de garantizar la seguridad ni la conservación del patrimonio.

Entre sus principales demandas están:



Recuperar el presupuesto destinado al sector cultura

Contratar más personal de custodia y mantenimiento

Garantizar condiciones laborales dignas

Rehabilitar equipos de vigilancia y revisión

También hicieron un llamado a no perder de vista el contexto social. Señalan que la violencia no surge de la nada, sino que refleja una problemática más amplia relacionada con la normalización de la agresión.

Para los restauradores, ambos temas van de la mano. Cuidar estos espacios implica también cuidar a las personas que trabajan y recorren estos sitios.

Hoy, uno de los lugares más emblemáticos del país enfrenta cuestionamientos sobre su seguridad, pero también sobre las decisiones que se han tomado en materia cultural durante los últimos años.

¿Qué dice el INAH sobre el presupuesto y la seguridad en Teotihuacán?

Tras las críticas, el INAH aseguró que no ha habido recortes en materia de seguridad. Por el contrario, afirmó que en 2026 se cuenta con más recursos que el año anterior.

De acuerdo con el instituto, el presupuesto para servicios de vigilancia pasó de 188.7 millones de pesos a 296.7 millones, lo que representa un incremento importante respecto a 2025.

Además, informaron que desde el 22 de abril se reforzaron los protocolos de seguridad con personal especializado, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres niveles de gobierno.