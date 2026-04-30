“Si la debes, la pagas”: Ciudadanos de Sinaloa piden que Rocha Moya dé la cara tras acusaciones de Estados Unidos

Sinaloa vive horas de tensión tras las acusaciones de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y personas ligadas al servicio público por presuntos vínculos criminales. Ciudadanos de Mazatlán aprueban el hecho y demandan justicia.

La mayoría comenta que Rocha Moya que se trata de una cuestión de justicia: si resulta culpable, lo mejor será que se entregue, ya sea en México o Estados Unidos.

Acusaciones de EE.UU. sacuden a Sinaloa: ¿Rocha culpable o persecución política?

Jesús González, sinaloense, opina con claridad que considera que el gobernador es culpable y que en caso de que las autoridades tengan las pruebas suficientes, “tendría que dar la cara a la justicia, ya sea en México o en Estados Unidos. Por todo lo que se ha visto y por todo lo que se ha dicho en noticias y todo, yo creo que sí hay algo que investigar ahí, hay algo que buscarle porque hay cosas que no creo que estén bien”.

Luis Torres, otro sinaloense, expresó preocupación profunda: “La verdad con muchísima preocupación. Porque ellos son la máxima autoridad gobernante, entonces, es una pérdida de confianza muy grande. Cuando miré la noticia sí sentí tristeza y mucha preocupación por el entorno de violencia que ha vivido nuestro estado y se ha acelerado en los últimos años”.

Pérdida total de confianza: Ciudadanos de Mazatlán piden renuncia inmediata de Rocha

Los ciudadanos insisten que, sin importar el partido político, los funcionarios vinvlulados con el crimen organizado deben ser presnetados ante la ley. “Yo creo que toda persona sea de la 4T o sea de cualquier otro partido, si tiene algún vínculo con delincuencia organizada o lo que sea, tiene que ser juzgado y tiene que ser llevado ante la ley, así de fácil es, si la debes la pagas”, reiteró Jesús González.

Luis Torres añadió: “Sí debe de apartarse y ceder su lugar porque ha perdido la confianza de ciudadano sinaloense”, afirmó que la gente siempre ha comentado sobre este tema, pero “hoy con la acusación esto se ha hecho más serio, por eso vuelvo a recalcar que es pertinente que el gobernador se separe del cargo y haga frente a la justicia”.