Invaden casas y extorsionan comercios: “Los 300", el grupo criminal que siembra terror en Ecatepec, Edomex

El silencio en la colonia Ciudad Oriente, en Ecatepec, no es de tranquilidad, es de terror. Aquí, las persianas se cierran temprano y las miradas se evitan. El motivo tiene nombre: “Los 300", un grupo de choque que ha extendido sus garras desde las movilizaciones políticas hasta el control total de las calles, convirtiendo casas particulares en su centro de operaciones ante la mirada impotente de la comunidad.

En Ecatepec, en el #Edomex, vecinos denuncian invasión de casas y extorsión por parte del grupo “Los 300”.



El miedo crece ante la falta de respuesta y señalamientos de presunta complicidad de autoridades.



Una nota de Miguel Ángel Pérez en #PrimeraLínea pic.twitter.com/z3UU8JjMkM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 28, 2026

De cuatro propiedades a veinte: “Los 300" se adueñan de las casas

En abril de 2025, el reporte era de cuatro viviendas invadidas. Hoy, apenas un año después, los vecinos cuentan más de veinte propiedades ocupadas ilegalmente.

El modus operandi es violento y rápido: llegan, rompen chapas y se instalan. Estas casas no son para vivir; se transforman de inmediato en centros de distribución de droga o en oficinas de préstamos informales, muchos de ellos operados por grupos externos que han encontrado en Ecatepec el refugio perfecto.

Extorsión en Ecatepec: el impuesto por abrir la cortina

Los pequeños comercios, esos que son el alma del barrio, están asfixiados. Los locatarios relatan, bajo estricto anonimato, que las visitas semanales para cobrar “la renta” son obligatorias. “Ya no traen sus logos de Los 300, pero sabemos quiénes son”, dice un comerciante.

La táctica ha cambiado a la discreción, pero el impacto es el mismo: negocios que cierran y familias que prefieren malvender o rentar sus casas antes que seguir pagando por trabajar.

¿Vigilancia o colusión? El papel de la policía en Ecatepec

La queja más recurrente entre los afectados es la presunta complicidad de los elementos municipales. Los testimonios coinciden en que, durante las invasiones de viviendas, hay patrullas presentes que no intervienen.

Incluso, aseguran que los delincuentes cuentan con radios para monitorear el movimiento policial, desapareciendo minutos antes de cualquier operativo real. Esta desconfianza se alimenta de casos recientes, como la condena de 47 años de prisión dictada contra dos expolicías municipales por homicidio, lo que refuerza la idea de una red de corrupción difícil de romper.

Ecatepec: el tercer lugar nacional en miedo

Los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) respaldan el sentir de la calle. Ecatepec se sitúa como el tercer municipio más inseguro de todo México, con un 87.6% de percepción de inseguridad, solo superado por Irapuato y Guadalajara.

En Ciudad Oriente, esto se traduce en parques infantiles desiertos, ya que se han convertido en los “puntos grandes” de venta de sustancias, dejando a los niños sin espacios públicos.

🚔 Detención de presunto miembro de “Los 300”



Óscar “N” fue arrestado en #Ecatepec por su probable participación en el delito de extorsión.



Según la #FGJEM, intimidaba a víctimas exigiendo dinero bajo amenaza de daño.



El caso revela la forma de operar del grupo delictivo… pic.twitter.com/Ni5fGyBafm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 19, 2026

El dilema de los vecinos de Ecatepec: denunciar o huir

A pesar del panorama, hay quienes se resisten a dejar el patrimonio de toda una vida. Los vecinos aseguran que seguirán denunciando, aunque sientan que los delincuentes tienen “compradas” a las autoridades.