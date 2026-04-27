El Tren Suburbano al AIFA arranca… pero tropieza en su primer fin de semana

El nuevo servicio del Tren Suburbano que conecta Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) finalmente fue inaugurado este fin de semana, pero su arranque dejó más quejas que aplausos.

Usuarios señalan que el tren no está cumpliendo con lo prometido, retrasos, saturación y un servicio que dista de ser cómodo, especialmente para quienes buscan llegar a tiempo a su vuelo.

¿Cuánto tarda realmente el trayecto al AIFA?

Aunque se había anunciado que el recorrido tomaría alrededor de 40 minutos, en la práctica el tiempo es mayor. Durante un recorrido, el trayecto de 41 kilómetros con 12 estaciones se realizó en 59 minutos. Pero si se suma el tiempo de espera —que puede superar los 40 o incluso 50 minutos—, el traslado total puede acercarse a las dos horas.

Esto ha generado preocupación entre los pasajeros, quienes advierten que si no salen con mucha anticipación, corren el riesgo de perder su vuelo.

¿Cada cuánto pasa el tren al AIFA?

Otro de los reclamos más frecuentes es la frecuencia del servicio. Aunque se prometieron trenes cada 30 minutos, en la práctica los tiempos de espera han sido mayores.

Algunos usuarios reportaron esperas de hasta 50 minutos en andén, lo que rompe con la expectativa inicial y complica la planeación del viaje.

¿Cuánto cuesta y qué necesitas para usar el tren Buenavista-AIFA?

Para poder usar el servicio es obligatorio contar con la tarjeta de movilidad, con un costo de 21 pesos y un saldo mínimo de 45 pesos.

Esto significa un gasto inicial considerable para familias. Por ejemplo, un grupo de cinco personas tendría que desembolsar alrededor de 330 pesos solo para poder acceder al sistema.

Además, a diferencia de otros transportes, cada pasajero debe contar con su propia tarjeta, lo que ha generado inconformidad entre los usuarios.

¿Qué quejas reportan los usuarios del tren Buenavista-AIFA?

Las críticas no se limitan al tiempo. Los pasajeros también reportan condiciones complicadas dentro de los vagones. En horas de alta demanda, los trenes lucen saturados, con personas de pie en pasillos y puertas, algo muy similar a lo que ocurre en el Metro de la Ciudad de México.

También hay quejas por la falta de espacio para equipaje, lo que complica el traslado para quienes viajan con maletas. Otro punto señalado es el aire acondicionado, en algunos trayectos no funcionó, y en otros fue insuficiente.

La accesibilidad es otro tema pendiente. Usuarios reportan que hay pocos asientos destinados para personas con discapacidad o adultos mayores, y que la señalización no es clara.

Incluso, algunas personas tuvieron que viajar de pie pese a necesitar un asiento, lo que evidencia áreas de mejora en la operación del servicio.

El tren representa una nueva opción para llegar al aeropuerto, pero en su arranque aún enfrenta varios retos. Entre retrasos, saturación y problemas operativos, muchos usuarios consideran que todavía no es una alternativa confiable, sobre todo cuando se trata de no perder un vuelo.