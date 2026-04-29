Crisis en Sinaloa: acusaciones de EU sacuden al gobierno de Rubén Rocha Moya

Que te acuse un narcotraficante es una cosa, pero que te acuse el propio Gobierno de los Estados Unidos ya supera todos los límites, y es que en este momento, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, goza de todo excepto de tranquilidad.

Las recientes acusaciones en su contra han desatado una tensión política en el estado, ya que, de acuerdo con el Departamento de Justicia de EU, Rocha Moya no es el único funcionario sinaloense vinculado a “Los Chapitos”.

¿Qué dijo Rocha Moya tras señalamientos de EU?

Tras la publicación del comunicado de Estados Unidos, Rocha Moya fue visto saliendo de Palacio de Gobierno en Culiacán, donde fue abordado por medios locales.

Ahí, el mandatario se reservó dar más detalles sobre el tema y se limitó a volver a asegurar que la información difundida es “infundada” y carente de sustento.

Rubén Rocha Moya: de la política a supuestos nexos con el crimen organizado

Misma postura que replicó a través de redes sociales, asegurando que se trataba de un golpe para desestabilizar a la “cuarta transformación”. Según su versión, su administración no tiene nada que ver con los señalamientos que lo ligan al crimen organizado.

Sinaloa suspende agenda y cancelaciones

La agenda pública del gobernador, en medio de la polémica, también se ha tenido que ajustar. En la semana, en su habitual conferencia de la mañana no hubo preguntas directas sobre el tema, pero desde este miércoles otros compromisos oficiales comenzaron a modificarse o cancelarse.

Entre ellos, una reunión programada con el gabinete de seguridad en una base aérea, que no se concretó sin que se ofrecieran mayores explicaciones. Esto ha alimentado la idea de que ha habido un ambiente político más reservado en torno al caso.

En Culiacán la cosa no pinta bien: tensión por narcoguerra

Las acusaciones han tenido un impacto político en la capital del estado, Culiacán, provocando reacciones inmediatas de los diferentes sectores.

La preocupación, bien fundamentada, ha sido expresada por ciudadanos, quienes señalan que, a la incertidumbre, se suma una situación de inseguridad que aseguran se mantiene desde septiembre de 2024.

Porque no hay que olvidar que Sinaloa atraviesa una crisis de violencia, agudizada por la guerra entre “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, la cual Rocha Moya muchas veces ha intentado minimizar.