Ir a la escuela sin pagar: así funciona el transporte gratis en Jalisco

En Jalisco ya arrancó un programa que busca quitarle peso al gasto diario de las familias, se trata del transporte público gratis para estudiantes de primaria.

La idea es que ningún niño deje de ir a la escuela por falta de dinero para el pasaje. Por eso, el programa permite a niñas y niños viajar sin costo cuando se dirigen a clases.

¿Quiénes pueden acceder al transporte gratuito en Jalisco?

El apoyo está dirigido a estudiantes de entre 5 y 12 años, tanto de escuelas públicas como privadas. Pero no solo ellos se benefician. También podrán usar este apoyo sus mamás, papás o tutores que los acompañen en el trayecto diario a la escuela, lo que amplía el impacto del programa en la economía familiar.

El esquema contempla dos viajes gratuitos al día por estudiante: uno de ida y uno de regreso. Esto aplica en todo el sistema de transporte público, incluyendo autobuses y el tren urbano, lo que facilita que los menores puedan trasladarse desde distintas zonas.

#AlEstiloJalisco trabajamos por el bienestar de nuestras niñas y niños. 👧👦✨



Somos el primer estado de la República Mexicana en brindar transporte público gratuito a nuestras infancias. 🚍💙 pic.twitter.com/iS0ZIlI3AR — Secretaría de Transporte Jalisco (@TransporteJal) April 23, 2026

De acuerdo con autoridades estatales, el programa arrancó a mediados de este mes y busca beneficiar a cerca de 75 mil menores en distintas regiones. La implementación incluye la entrega de una tarjeta especial que permitirá a los usuarios acceder al servicio sin costo en sus traslados escolares.

El gasto en transporte es uno de los principales retos para muchas familias, especialmente cuando hay más de un hijo en edad escolar. Con este programa, se busca reducir la deserción escolar y apoyar la economía del hogar, facilitando que los niños lleguen a clases sin que el dinero sea un obstáculo.

Además, Jalisco se posiciona como uno de los primeros estados en ofrecer transporte gratuito enfocado específicamente a estudiantes de educación básica.

¿En qué rutas aplica el transporte gratis en Jalisco?

El beneficio aplica en todas las rutas del sistema público, lo que incluye tanto autobuses como trenes. Esto permite que estudiantes de distintas zonas, incluso fuera de las áreas metropolitanas principales, puedan acceder al apoyo sin importar la distancia que recorran para llegar a su escuela.