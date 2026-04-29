¿Hay algo que celebrar este 30 de abril? 160 niños con discapacidad se quedan sin educación en Coacalco, Edomex

Para la mayoría, el 30 de abril es un día de dulces y festivales, pero para las familias del CAM 2 “Jean Piaget” en Coacalco, la fecha solo acentúa una realidad dolorosa: sus hijos han sido borrados de la agenda pública y del acceso a la educación.

Desde enero, el plantel cerró por daños derivados del sismo de 2017 que nunca fueron reparados, dejando a la deriva a 160 estudiantes que dependen de una rutina estricta para poder vivir con dignidad.

Les niegan la educación ⚠️



Madres de niños con discapacidad denuncian que su escuela, el CAM 2 en Coacalco, sigue cerrada por daños desde el sismo de 2017, dejando a más de 160 alumnos sin clases ni terapias.



Acusan abandono de autoridades y falta de respuesta, mientras el… pic.twitter.com/BAuvwpHoOX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 29, 2026

El retroceso: perder el habla y la estabilidad

Para un niño con autismo o una condición neurológica, la escuela no es solo un salón de clases; es el lugar donde aprenden a ser independientes. Nayeli Varela, mamá de Miguel Ángel, relata con impotencia cómo su hijo ha perdido el habla y la capacidad de autorregularse desde que cerró la escuela.

Sin las terapias y el entorno controlado del CAM, los alumnos sufren ataques de ansiedad y crisis de epilepsia con mayor frecuencia. “Quien no lo vive, no lo entiende”, sentencia Nayeli ante la falta de empatía oficial.

Un edificio dañado que nadie quiere arreglar

Aunque los problemas estructurales del colegio Jean Piaget se conocen desde hace casi nueve años, el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) ha ignorado sistemáticamente las demandas de los padres. El cierre en enero fue la estocada final.

Ahora, las autoridades insinúan que la reparación o reubicación podría tardar de seis meses a tres años, un tiempo que estos niños no tienen, pues cada día sin atención significa un paso atrás en logros que les tomó años conseguir.

El olvido presupuestal a la educación: un recorte del 95%

La situación de Coacalco no es un caso aislado, sino el reflejo de una política nacional. Según datos de “Mexicanos Primero”, los centros de educación especial en México han sufrido un recorte presupuestal del 95 por ciento. Con más de 6 mil 700 centros operando con lo mínimo o cerrando, queda claro que la inclusión educativa es más un discurso que una realidad.

Como señala Ricardo Rubio, diputado del Congreso de la CDMX, esto es un “abandono institucional” que se vuelve criminal cuando se trata de infancia y discapacidad.

¿Qué festejar el 30 de abril?

A las puertas del Día del Niño, las madres buscadoras de educación lanzan una pregunta incómoda: ¿qué se celebra cuando el Estado le queda a deber a 8 de cada 10 niños en el país? Según la organización “Tejiendo Redes Infancia”, solo el 20 por ciento de los menores en México tiene sus derechos plenamente garantizados.

Para Eliot, Fátima y Miguel Ángel, el derecho a la educación es hoy una promesa rota por un edificio en ruinas y una burocracia que no tiene prisa.

Riesgo en escuela de Jojutla ⚠️



Alumnos de una telesecundaria toman clases con cascos para protegerse de posibles desprendimientos del techo, tras años sin reparaciones desde el sismo de 2017.



Padres denuncian daños estructurales graves y omisión de autoridades.



"Un niño no… pic.twitter.com/MjLnQfHvGB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 29, 2026

Sin fecha de reapertura ni soluciones a la vista

Hoy, el CAM 2 es un inmueble vacío. Los padres de familia siguen pidiendo ayuda, realizando manifestaciones y gritando por una inclusión que no llega. Mientras tanto, los especialistas que conocen a cada niño y sus necesidades específicas están de brazos cruzados.

La urgencia es real: si no se garantiza un espacio digno pronto, toda una generación de pequeños con discapacidad en Coacalco verá frenado su desarrollo de manera irreversible.