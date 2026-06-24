Exfiscal Alejandro Gertz Manero por fin revela su patrimonio: casas, autos de colección y cuentas bancarias en el extranjero

El extitular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, el nuevo embajador de México en Reino Unido, es un hombre millonario.

Durante muchos años, como servidor público, se negó a presentar una declaración patrimonial, alegando la falta de seguridad en México y que ponía en riesgo su vida y la de su familia. La ley lo obligaba, pero, como muchas otras cosas entre los políticos, se negó y no le pasó nada.

Alejandro Gertz Manero, el exfiscal de millonarias propiedades

Gertz Manero ha recibido un sueldo como burócrata en diversos cargos al servicio del Estado desde 1961, pero tiene una gran fortuna que finalmente dio a conocer.

Reportó 10 casas, un edificio de 5 mil metros cuadrados, un departamento y un terreno en México, Europa y los Estados Unidos.

En Madrid, compró en 2013 un departamento de un millón de euros, y en Estados Unidos también tiene millonarias propiedades.

Autos de colección, relojes y joyas de Gertz Manero

En su declaración también reporta automóviles de colección, incluidos dos Rolls-Royce, uno de ellos comprado al contado cuando era fiscal general de la República.

Tiene relojes y joyas por casi 19 millones de pesos, así como millonarios tapetes y obras de arte, según su reporte de bienes.

Reportó además que tiene múltiples cuentas bancarias en México y el extranjero, además de acciones en sociedades de inversión en México y Europa.

Embajador de México en Reino Unido asegura que recibió herencias

Gertz Manero inició su carrera pública en 1961 como auxiliar de oficina, hasta que comenzó a recibir mejores sueldos en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y en la entonces Procuraduría General de la República (PGR), y después como responsable de seguridad pública.

La suma de sus ingresos como burócrata durante todos estos años contrasta con el reporte de su fortuna que, se sospecha, no se conoce del todo.

El embajador mexicano dice que todo ese dinero, joyas y propiedades es el resultado de las herencias familiares.