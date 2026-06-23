¡Prenden fuego en parroquia de la GAM! Vandalizan iglesia y feligreses confrontan al agresor en calles de Lindavista

La Iglesia del Señor de la Misericordia, ubicada en calles de la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), de la Ciudad de México, fue vandalizada durante la madrugada de este martes 23 de junio 2025, luego de que un hombre le prendiera fuego a las instalaciones.

Así fue el ataque con fuego contra la iglesia en la GAM

Según los primeros reportes, un hombre acudió a la iglesia y presuntamente prendió fuego a diversos materiales colocados en el atrio principal, así como en una de las puertas secundarias del inmueble religioso.

Las llamas provocaron daños visibles en la facha de la parroquia de la GAM. El responsable sería un hombre en situación de calle que suele frecuentar la zona, según algunos vecinos y feligreses.

Por su parte, la administración de la Iglesia del Señor de la Misericordia presentó la denuncia correspondiente ante las autoridades para que se investigue el caso y se determine la responsabilidad del presunto autor.

"Vamos a llamar a la patrulla": Captan en video el momento en que feligreses encaran al agresor

Tras la vandalización de la iglesia en la GAM, integrantes de la comunidad lograron identificar al presunto responsable del ataque, por lo que lo confrontaron en plena calle, exigiéndole respeto por la parroquia.

"No tienes dinero de venir a dañar la iglesia (...) Si te vuelven a ver aquí vamos a llamar a la patrulla", se puede escuchar en un video difundido por los mismos feligreses.

El video, fue capturado por uno de los habitantes del lugar que muestra el momento en que el sujeto es encarado por los daños ocasionados al recinto religioso.

Habitantes de la zona señalaron que la presencia de grupos de personas en situación de calle en los alrededores se ha incrementado en los últimos años y solicitaron atención institucional para prevenir situaciones similares.

#AlMomento | Vecinos confrontan al sugeto que vandalizó la Ilgesia. Al parecer es una persona que vive en la calle. pic.twitter.com/0JIr65H7C2 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 23, 2026

¿Cuál es la multa por dañar una iglesia en la CDMX?

Dañar una iglesia en la Ciudad de México (CDMX) es considerado un delito contra el patrimonio, por lo que las sanciones varían drásticamente dependiendo de si el templo está catalogado como monumento histórico y si el daño fue intencional o accidental.

En caso de que la iglesia sea catalogada como "monumento histórico", se podría ser acreedor a 3 a 10 años de prisión y una multa equivalente al valor total del daño causado.