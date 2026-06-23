El precio del transporte para llegar al Estadio Ciudad de México al partido México vs Chequia

Miles de aficionados se preparan para asistir este miércoles 24 de junio al partido entre Chequia vs. México en el Estadio Ciudad de México, pero con los cierres viales ¿cuál es la mejor ruta para llegar al Coloso de Santa Úrsula y cuánto cuesta el transporte?

Para facilitar la movilidad, las autoridades capitalinas ampliaron los horarios del transporte público y habilitaron rutas directas hacia el estadio. Con base en esto, hay alternativas para todos los presupuestos, desde los 6 pesos hasta los 500.

¿Cuánto cuesta el transporte para llegar al Estadio Ciudad de México?

La opción más económica es utilizar el transporte público. Si decides viajar en Metro CDMX y Tren Ligero, el costo total será de apenas 8 pesos por persona.

La ruta consiste en llegar a la estación Taxqueña, terminal de la Línea 2 del Metro, donde los usuarios deben hacer el transbordo al Tren Ligero con dirección a Xochimilco.

El descenso se realiza en la estación Estadio Azteca, ubicada a pocos minutos caminando del recinto deportivo.

Servicio especial del Metrobús costará solo 6 pesos

Como parte del operativo por el partido, también habrá un servicio especial del Metrobús que acercará a los aficionados al estadio.

La ruta funcionará entre la estación Cañaverales de la Línea 5 y Paseo Acoxpa, con paradas en Miramontes y Gran Terraza Coapa.

Este servicio tendrá un costo de 6 pesos y estará disponible el 24 de junio, de las 13:00 horas hasta las 24:00 horas.

En apoyo a quienes asisten al encuentro de @miseleccionmx, #MetrobúsTeAcerca al Estadio Ciudad de México con un servicio especial de la estación Cañaverales de Línea 5 a Paseo Acoxpa, con parada en Miramontes y Gran Terraza Coapa. 🏟️⚽



📅 Miércoles 24 de junio

⏰ De 13:00 a… pic.twitter.com/aXEdw0Ejaa — Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) June 23, 2026

Park & Ride: ¿cuánto cuesta?

Quienes prefieran evitar manejar hasta las inmediaciones del estadio también podrán utilizar el sistema Park & Ride, un servicio de autobuses especiales que realiza viajes directos de ida y vuelta.

El precio del traslado ronda entre 350 y 500 pesos, dependiendo del punto de salida. El servicio comienza operaciones desde las 07:00 horas.

Las salidas estarán disponibles desde:



Auditorio Nacional / CETRAM Chapultepec.

Plaza Carso.

Centro Comercial Santa Fe.

Six Flags México.

Parque Ecológico Xochimilco.

Extienden horario del transporte público en Metro CDMX y Metrobús

Para facilitar el regreso de los asistentes, la Secretaría de Movilidad anunció que algunos sistemas de transporte público e xtenderán su horario de servicio.

Tanto el Metrobús como el Sistema de Transporte Colectivo operará hasta la 1:00 de la madrugada del jueves 25 de junio , permitiendo que la gente pueda regresar a casa una vez concluidos los festejos.

Chequia vs. México EN VIVO: ¿en dónde ver el partido gratis?

El partido entre Chequia vs. México comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro del país, el próximo miércoles 24 de junio.

Quienes no puedan asistir al estadio podrán seguir la transmisión por Azteca 7, el canal del Mundial, o mediante la aplicación de Azteca Deportes.

