OFICIAL: Policías que NO son de tránsito podrán MULTAR en 7 alcaldías de CDMX

¡Es oficial! Policías de la Ciudad de México (CDMX) que no son de tránsito podrán multar a los conductores solo en algunas zonas de la capital, de acuerdo con un anuncio de las autoridades.

Los policías que ahora se sumarán a las labores de tránsito solo aplicarán multas ante una violación al Reglamento de Tránsito, en siete alcaldías.

¿Por qué habrá otros policías de CDMX que harán funciones de tránsito?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó este martes 23 de junio de 2026 que el objetivo de aumentar el número de policías a estas labores es para una movilidad más segura.

El objetivo de esta estrategia contempla fortalecer el cumplimiento del Reglamento de Tránsito y para ello se autorixó a otros policías, que antes no lo hacían, poder infraccionar.

Conoce qué policías de CDMX ahora también podrán multar

Este día se dio a conocer que los oficiales de la Policía Auxiliar (PA) y de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) asignados a diversas alcaldías podrán aplicar sanciones.

Hoy se llevó a cabo el banderazo de salida de operaciones de los elementos que fungirán en labores de levantamiento de boletas de sanción por diversas faltas al Reglamento de Tránsito en siete demarcaciones.

Las autoridades aseguraron que estos elementos recibieron capacitación teórico-práctica en materia de seguridad vial, con evaluaciones constantes durante su proceso de formación.

OFICIAL: Habrá más policías de tránsito en CDMX para infracciones: ¿Quién podrá multarte?

¿En qué alcaldías podrán multar la Policía Auxiliar y la PBI?

Las Subsecretarías de Control de Tránsito y de Desarrollo Institucional, a través de la Universidad de la Policía, realizaron una selección de personal con el perfil adecuado para desempeñar funciones de sanción conforme al Reglamento de Tránsito.

Los agentes autorizados para infraccionar estarán en las alcaldías:



Cuauhtémoc

Álvaro Obregón

Miguel Hidalgo

Cuajimalpa

Iztacalco

Xochimilco

Con elementos del Sector 73 con indicativo “Excalibur”

Iztapalapa

Con elementos del Sector 56 con indicativo “Cobra”.

El 10 de junio de 2026, se dio a conocer a través del acuerdo 30/2026, publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX, una lista con los nombres y número de placa los policías autorizados para expedir y firmar boletas de tránsito o recibos emitidos mediante equipos electrónicos portátiles, así como aquellas emitidas mediante sistemas tecnológicos por infracciones al Reglamento de Tránsito.

