Caso Zafar y Guillermo Jaffet delata a expolicías que dejaron sus cuerpos en La Marquesa

El caso de Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz y Zafar Padamsee Mawani, encontrados sin vida en La Marquesa, Estado de México, ha dado un giro que revela nexos criminales de expolicías, quienes estarían detrás de la banda que los secuestró y asesinó.

Ambos fueron vistos por última vez el 20 de mayo de 2026 tras haber salido de su casa en el Edomex. Zafar era de nacionalidad keniano-estadounidense y Guillermo, mexicano, quienes fueron encontrados sin vida en una fosa en la zona de La Marquesa, un punto turístico para muchas personas.

Investigan a banda de expolicías detrás del secuestro y homicidio

Zafar y Guillermo, de 57 años y 56 años, respectivamente, al parcer salieron de su casa para presuntamente reunirse con unos supuestos vendedores, pero se desconocen más detalles de quiénes eran y para qué era dicha reunión.

Ahora la investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX está enfocada también en la existencia de una banda de secuestradores que estaría liderada por expolicías federales.

Cae en Tlalpan implicado en caso de Zafar y Guillermo

Luego de los hechos, fueron detenidas siete peraonas presuntamente relacionados en el caso del doble homicidio.

De acuerdo con fuentes de la fiscalía, uno de ellos es Adrián"N", quien fue capturado en la alcaldía Tlalpan, luego de cumplimentarse una orden de aprehensión en su contra por el delito de tentativa de homicidio en agravio de dos personas, delito por el cual ya fue vinculado a proceso.

En el curso de los interrogatorios e investigaciones Adrián “N" se han encontrado evidencias de sus presunta participación del secuestro y asesinato de la pareja.

Adrián “N” unos de los presuntos asesinos de Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz y Zafar Padamsee Mawani cuyos cuerpos fueron encontrados en una fosa clandestina.

🌲📍🕯️ Tras semanas de búsqueda, autoridades federales y estatales localizaron en una fosa clandestina en la zona de La Marquesa los cuerpos de Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, de 57 años, y Zafar Padamsee Mawani, de 56, quienes habían sido reportados como desaparecidos desde el… pic.twitter.com/vNBNgCrJ5m — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 20, 2026

Mujer desaparecida fue encontrada en La Marquesa

En enero de 2026, se dio a conocer el caso de Dafne Evelin Meneses Galindo, joven de 24 años que fue reportada como desaparecida y hallada sin vida en la zona de La Marquesa tras ser vista por última vez en la semana de Año Nuevo.

De acuerdo con la ficha de búsqueda de la Fiscalía General de Justicia del Edomex, fue vista por última vez el 29 de diciembre de 2025 en el municipio de Ocoyoacac, donde se encuentra La Marquesa.

Antes de que se confirmara el hallazgo de la joven, Azteca Noticias conversó con la familia de Dafne Evelin, cuando aún se llevaban a cabo las labores para encontrarla.

Localizan sin vida a joven en La Marquesa...



Dafne Evelin Meneses Galindo, de 24 años, fue vista por última vez el 29 de diciembre de 2025 luego de salir con rumbo a #LaMarquesa, #Edomex, pero días después, fue hallada sin vida.https://t.co/Iu8vrhTliL pic.twitter.com/BaXmmsu4Ec — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 10, 2026

Sus padres contaron que emprendieron una búsqueda en la zona de La Marquesa porque hasta ese momento, ahí arrojaba su última ubicación del celular, por lo que arribaron brigadas para buscarla en zonas de pastizales.

Dafne Evelin había comentado a su mamá que iría a La Marquesa el día que desapareció y al parecer, se vería con un joven con quien tuvo un noviazgo, pero no volvió a casa. El último registro de su ubicación fue arrojado cerca de las 15:00 horas, pero después dejaron de tener contacto con ella.