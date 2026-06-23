¡Ojo! Esta es la hora exacta en que inicia la Ley Seca en CDMX por el México vs. Chequia

¡Atención, capitalinos! Este martes el Gobierno de la Ciudad de México reveló que habrá Ley Seca, una medida que puede o no gustarle a las personas, pero que sin duda alguna sí tendrá un efecto en todos aquellos que busquen festejar al partido de México vs. República Checa el próximo miércoles 26 de junio.

Tras el anuncio miles de capitalinos tienen la misma pregunta: ¿a qué hora inicia y a partir de qué día? Por esto, en Azteca Noticia te contamos todos los detalles sobre la Ley Seca en CDMX para las siguientes horas.

Colonias de CDMX en las que hay Ley Seca este 24 de junio

¿En tu colonia aplica? Aunque en muchas ocasiones la Ley Seca está activa en toda la Ciudad de México, por ahora solo será exclusiva de cinco colonias que forman parte del perímetro A del Centro Histórico. Esta es la lista completa:



Colonia Centro

Colonia Tabacalera

Colonia Juárez

Colonia San Rafael

Colonia Cuauhtémoc

¿A qué hora inicia la Ley Seca CDMX este 24 de junio en CDMX? Todo lo que tienes que saber

Si pensabas comprar bebidas alcohólicas antes del partido, será mejor que tomes precauciones. El Gobierno de la Ciudad de México informó que la Ley Seca entrará en vigor a partir de las 15:00 horas del miércoles 24 de junio de 2026 y permanecerá vigente hasta las 07:00 horas del jueves 25 de junio.

¿A qué hora se juega el México vs. Chequia y dónde verlo EN VIVO?

La Selección Mexicana afrontará un partido clave este miércoles 24 de junio cuando se mida ante Chequia en la cancha del Estadio Ciudad de México. El silbatazo inicial está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Si seguirás el encuentro desde otro país de América Latina, estos son los horarios de inicio:



Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 19:00 horas.

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 20:00 horas.

Venezuela, Bolivia y Chile: 21:00 horas.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 22:00 horas.

La buena noticia para los aficionados es que el duelo podrá verse completamente gratis a través de la señal de Azteca 7. Además de la transmisión televisiva, también estará disponible en la plataforma digital de la televisora, donde podrás seguir el encuentro en vivo junto con el análisis y la narración del equipo conformado por Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague y El Warrior.