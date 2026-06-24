¿Irás al Partido México vs Chequia? Lista de medidas de seguridad para este 28 de junio

Previo al partido de México vs Chequia en el Estadio Ciudad de México, las autoridades emitieron una serie de medidas de seguridad que habrá que tomar en cuenta aquellos aficionados que asistirán para vivir la pasión del Mundial 2026.

La fiebre de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ volverá al sur de la CDMX luego del partido de la Selección Mexicana vs Sudáfrica en la misma cancha durante el partido de inauguración el 11 de junio de 2026.

Publican medidas de seguridad para el partido México vs Chequia

Este miércoles 24 de junio, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementará un dispositivo para salvaguardar la integridad física y patrimonial de jugadores, equipo arbitral, autoridades de las federaciones de futbol, aficionados, turistas, y de la ciudadanía.

Si acudirás al Fan Fest, en el Zócalo de la CDMX, se implementarán tres cinturones de seguridad en las calles circundantes del primer cuadro.

Habrá filtros que incluyen revisiones visuales, revisiones aleatorias y revisión de bolsas y objetos voluminosos. Como medidas de seguridad estará prohibido el ingreso con:



Bebidas alcohólicas

Pirotecnia, bengalas o cohetones

En caso de ser detectado por las y los policías que resguardarán las actividades, se retirará a la persona del lugar.

Accesos al Zócalo de CDMX 24 de junio 2026



Calle 5 de febrero Avenida 20 de noviembre Pino Suárez Tacuba Francisco I.Madero

Este miércoles 24 de junio, para disfrutar el partido con la debida seguridas, toma en cuenta:



Contar con conexión a internet móvil

Comparte tu ubicación con alguien de confianza

Usa aplicaciones oficiales de movilidad y seguridad, como "Mi Policía"

No hacer caso a enlaces o códigos no oficiales

Reporta cualquier emergencia o situación sospechosa al personal policial o a través de:

Número: 55 5208 9898

X: @SSC_CDMX

@UCS_GCDMX

@OVIALCDMX

Número: 911

Reforzarán seguridad en Estadio Ciudad de México

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que para las acciones de prevención y movilidad en el Estadio Ciudad de México se desplegarán 7 mil 500 policías y en Paseo de la Reforma serán desplegados 4 mil 200 oficiales.

El ingreso a este perímetro es exclusivo para aficionados con boleto, vehículos acreditados para ingreso al Estadio, vecinos de la zona y sus vehículos que acrediten residencia a través del código QR expedido por la Alcaldía Coyoacán.

La Subsecretaría de Control de Tránsito realizará las adecuaciones viales, con cierres parciales y totales en las avenidas principales aledañas al estadio.

