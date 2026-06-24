México vs Chequia EN VIVO: ubicación de las nuevas pantallas para ver el partido en CDMX

A horas del duelo entre México y Chequia en la Fase de Grupos en el Estadio Ciudad de México, los aficionados ya tienen la camiseta bien puesta para ver el partido en vivo y a todo color. Por ello, el Gobierno de la CDMX anunció la instalación de nuevas pantallas en distintos puntos para que nadie se quede fuera del ambiente mundialista.

Esto gracias a la alta demanda registrada para ingresar al FIFA Fan Festival, lo que llevó a ampliar el número de espacios disponibles para ver el tercer partido de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026.

Ubicación exacta de las pantallas para ver el partido México vs Chequia

De acuerdo con información del gobierno capitalino, en total habrá 48 puntos de transmisión distribuidos en toda la capital del país, de los cuales más de la mitad se concentrarán en Paseo de la Reforma, muy cerca del Ángel de la Independencia.

Pero, ¿en dónde estarán colocadas las nuevas pantallas?:



La Diana Cazadora. La Diana Cazadora-Ángel de la Independencia. Ángel de la Independencia pte. Ángel de la Independencia sur. Ángel de la Independencia nte. Ángel de la Independencia ote. Ahuehuete pte. Ahuehuete ote. Ahuehuete-Cuauhtémoc. Cuauhtémoc pte. Cuauhtémoc ote. Cuauhtémoc-Amajac. Cuauhtémoc-Amajac. Amajac-Bucareli. Amajac-Bucareli. Bucareli. Avenida de la República. Monumento a la Revolución.

Checa el mapa de la imagen, ubica los 18 puntos con pantallas gratuitas, elige el más cercano a tí y vive la fiesta del futbol en un ambiente espectacular. ✨📺⚽#LaPelotaVuelveACasa pic.twitter.com/lefhaV4x4k — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 23, 2026

De los 18 puntos, se destinaron 3 grandes escenarios en el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora y Monumento a la Revolución.

¿En dónde habrá festivales futboleros este miércoles 24 de junio?

Además del FIFA Fan Festival instalado en el Zócalo de la Ciudad de México, también habr á 18 festivales gratuitos distribuidos en las 16 alcaldías de la capital, entre ellos:



Álvaro Obregón: Parque La Bombilla

Azcapotzalco: Parque Tezozómoc

Benito Juárez: Parque Las Américas

Coyoacán: Parque de la Consolación

Cuajimalpa: Deportivo San Mateo Atenco

Cuauhtémoc: Plaza Garibaldi

Iztacalco: Deportivo Leandro Valle

Iztapalapa: Utopía Meyehualco

Magdalena Contreras: Unidad Independiecia

Miguel Hidalgo: Parque Cri- Cri

Venustiano Carranza: Utopía Deportivo Eduardo Molina

Xochimilco: Deportivo Xochimilco

¿A qué hora cerrará el Metro CDMX y el Metrobús miércoles 24 de junio?

Tras el partido de la Selección Mexicana, se espera que los aficionados continúen las celebraciones, por lo que el Sistema de Transporte Público ampliará su horario durante la madrugada del jueves 25 de junio para facilitar el regreso a casa.



Metro CDMX: ampliará el servicio en las Líneas 1, 2 y 3 hasta la 01:00 horas.

Últimos trenes saldrán alrededor de las 00:30 horas desde terminales.



Metrobús: operará con horario extendido en las Líneas 1 a 7 hasta la 01:00 horas.