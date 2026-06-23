¿Te quedaste sin ‘chamba’? A esta hora cierra el registro para el Seguro de Desempleo en CDMX; requisitos y todo lo que debes saber

¡Atención, capitalinos! La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo en la Ciudad de México, abrió el nuevo registro para el Seguro de Desempleo en CDMX para junio 2026 esta por concluir, por ello, te compartimos la hora en la que se cierra el registro y todo lo que necesitas sabes sobre este programa.

El programa dedicado para las personas de 18 a 64 años, brinda un apoyo económico de $3 mil 566 pesos al mes.

¿A qué hora cierra la convocatoria del Seguro de Desempleo en CDMX?

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empelo de la Ciudad de México confirmó que la hora de cierre para el registró del "Seguro de Desempleo" se llevará a cabo alrededor de las 23:59 horas de este martes 23 de junio 2026 ; se recomienda a los interesados ingresar antes del horario límite.

Recuerda que en las últimas horas de registro, la plataforma podría saturarse, por lo que se recomienda realizar el proceso con anticipación.

Por otro lado, los módulos físicos de la Secretaría del Trabajo reciben la documentación hasta las 15:00 horas.

✨ Si resides en la Ciudad de México y perdiste tu empleo formal, puedes solicitar el Seguro de Desempleo.



📅 Registro en línea: 23 de junio de 00:00 a 23:59 horas.



👉 Crea tu cuenta Llave CDMX y súmate.

🌐 Trámite en: https://t.co/uxTWIg6ciO



Verifica los requisitos:… pic.twitter.com/8JuRTP8YWA — Trabajo CDMX (@TrabajoCDMX) June 22, 2026

Requisitos para tramitar el Seguro de Desempleo en CDMX en junio 2026

Si estás interesada o interesado en aplicar para el Seguro de Desempleo en CDMX, debes contar con ciertos documentos para poder realizar el registro al programa. Te compartimos los requisitos:



Tener entre 18 a 64 años de edad.

Vivir en la Ciudad de México ; comprobante INE o constancia de residencia.

; comprobante INE o constancia de residencia. Heber perdido el empleo formal por causas ajenas a tu voluntad; debes contar con el documento que acredite la baja.

Contar con una identificación oficial; puede ser la INE vigente y con domicilio en la CDMX, pasaporte o cédula profesional.

Tener un comprobante de domicilio; este no debe ser mayor a tres meses.

Contar con la Clave de Registro de Población (CURP).

Para poder registrarte en la plataforma, es necesario que las y los interesados cuenten con todos los documentos digitalizados, ya sea en archivo PDF o JPG.

¿Cómo registrarse en el Seguro de Desempleo antes de que termine el día?

El trámite es completamente gratuito y se realiza de manera personal a través del sistema de Llave CDMX. Sigue estos pasos para subir tus documentos:

