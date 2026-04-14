El misterioso medio millón: PAN denunció ante el INE al diputado morenista Arturo Ávila

El panorama político en la Ciudad de México suma un nuevo capítulo de tensión luego de que la representación del PAN (Partido Acción Nacional) denunció a Arturo Ávila, actual diputado federal de Morena, ante el Instituto Nacional Electoral.

El motivo central de esta queja legal radica en la detección de un presunto gasto no reportado que supera el medio millón de pesos, capital que fue destinado a propagandas pautadas en diversas plataformas de redes sociales.

Este movimiento, según las acusaciones formales, representa una falta directa a la transparencia que debe regir el uso de recursos en el entorno político capitalino.

El origen de la polémica publicitaria en la alcaldía Cuauhtémoc

De acuerdo con los datos y alegatos presentados por el PAN, la fuerte inversión económica en publicidad digital no fue una acción aleatoria, sino que estuvo estratégicamente enfocada y segmentada para llegar exclusivamente a los vecinos de la alcaldía Cuauhtémoc.

En un momento de coyuntura donde la lupa ciudadana exige cuentas claras a sus servidores públicos, el hecho de que el legislador pautara fuertes sumas de dinero en redes sociales sin informar previamente a las autoridades electorales correspondientes ha levantado severas dudas.

Para los representantes de la oposición, este agresivo despliegue mediático tiene, a simple vista, el firme propósito de apuntalar un proyecto político personal en una de las demarcaciones con mayor peso y disputa en la capital del país.

Exigencia de cuentas ante la Unidad de Fiscalización del INE

La gravedad de los señalamientos sobre los recursos de Arturo Ávila escaló formalmente a las dependencias cuando el partido blanquiazul llevó el expediente ante las instancias competentes. Aníbal Cañez, quien funge como representante del PAN ante el Instituto Electoral de Ciudad de México, detalló públicamente que se ha presentado la denuncia oficial ante la Unidad de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

‘Hemos descubierto que este señor ha invertido cerca de medio millón de pesos en publicidad en la alcaldía Cuauhtémoc, con clara vista un proyecto político’, sentenció Cañez durante su declaración.

Asimismo, subrayó que la principal anomalía del caso radica en la nula rendición de cuentas y falta de reportes sobre estas pautas publicitarias.

El llamado a esclarecer la promoción de imagen

La exigencia final por parte de la oposición hacia Arturo Ávila es sumamente clara y directa: buscan que dé la cara de manera pública ante la ciudadanía y exprese, sin ambigüedades, el origen de los fondos para estas pautas.

Desde la perspectiva de Acción Nacional, es evidente que dichos gastos están enfocados activamente en promover su imagen frente a los electores.