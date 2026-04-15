Investigan a Jenaro Villamil y a Infodemia por presunto uso indebido de recursos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno confirmó que investigan a Jenaro Villamil y Miguel Elorza por presuntas faltas administrativas y posible uso indebido de recursos públicos.

El proceso inició luego de una denuncia presentada por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, quien señaló un supuesto mal uso de la plataforma Infodemia.

De acuerdo con el documento oficial, el caso ya fue admitido y se abrió un expediente para investigar posibles actos u omisiones por parte de los servidores públicos señalados.

¿Qué dice el documento oficial de la investigación contra Jenaro Villamil?

Según el oficio emitido por el área de denuncias del Órgano Interno de Control, el expediente quedó registrado con el número 48518/2026/PPC/SICT/DE120.

La Secretaría Anticorrupción abrió una investigación contra el director del Sistema Público de Radiodifusión, @jenarovillamil y el director de @infodemiaMex, Miguel Elorza, por presuntas faltas administrativas y posible uso indebido de recursos públicos.



Esto tras la denuncia… pic.twitter.com/tL33DfUlA8 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 15, 2026

En el texto se indica que se procederá a realizar las investigaciones correspondientes para determinar si existieron faltas administrativas. Una vez concluido el proceso, se informará al denunciante sobre los resultados.

El documento también señala que el caso fue ingresado a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), mecanismo que permite dar seguimiento a este tipo de reportes.

¿Qué es Infodemia y por qué está en el centro de la polémica?

Infodemia es una plataforma vinculada al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, enfocada en analizar y desmentir información falsa o engañosa en medios y redes sociales.

Sin embargo, la denuncia señala un posible uso indebido de esta herramienta, lo que ahora será revisado por las autoridades correspondientes. Hasta el momento, no se ha determinado responsabilidad alguna, ya que la investigación se encuentra en curso.

El siguiente paso será la recopilación de pruebas y la revisión de los hechos denunciados. La autoridad determinará si hubo irregularidades y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Por ahora, tanto Villamil como Elorza están bajo investigación administrativa, sin que esto implique culpabilidad.

