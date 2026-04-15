Cambios en el Hoy No Circula: solo estos autos pueden circular sin restricciones este miércoles

A pesar de los índices de calidad de aire en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), el Hoy No Circula se aplicará de manera normal este miércoles 15 de abril, a excepción de algunos cambios.

Recuerda que el programa se aplica a las 16 alcaldías de la capital y en más de 40 municipios del Edomex, por lo que no importa si circulas con placas foráneas, autoridades podrían llegar a multarte.

¿Qué autos no podrán salir a las calles este miércoles?

De acuerdo con el calendario oficial del programa Hoy No Circula, este miércoles no pueden circular los siguientes vehículos:



Autos con engomado rojo

Placas con terminación 3 y 4

Holograma 1 y 2

La restricción aplica en un horario de 5:00 a 22:00. Una vez que termine este periodo, los automovilistas podrán transitar libremente, siempre y cuando el auto circule al día siguiente.

Programa Hoy No Circula: Los coches que no circulan hoy miércoles 25 de septiembre en CDMX y Edomex

Lista de autos sin restricciones por el Hoy No Circula

Aunque el programa tiene el objetivo de reducir la contaminación ambiental y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, la medida también cuenta con algunas excepciones.

El esquema normal varía según el holograma, el tipo de combustible y el día de la semana, pero estos autos pueden circular todos los días:



Autos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Autos de emergencia (ambulancias, patrullas, bomberos)

Transporte escolar y carrozas funerarias

Vehículos de personas con discapacidad con acreditación

Autos con permiso turístico o placas exentas

Motocicletas

Municipios que se incorporan al Hoy No Circula en 2026

¿Las motocicletas dejan de circular en la contingencia ambiental?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), las motos representan una proporción menor de la flota vehicular y, por eso, hasta ahora se han mantenido exentas del “Hoy No Circula” regular y del “Doble Hoy No Circula” en Fase 1 de contingencia ambiental.

Hay propuestas para incluir estas unidades en una Fase 2 de contingencia ambiental extrema, cuando se llegue a niveles muy altos de ozono o partículas. De esta forma, algunas motos (sobre todo las más antiguas o de dos tiempos) también dejarían de circular temporalmente.

¿Cuánto pagaré de multa por el Hoy No Circula?

En 2026, las multas por incumplir el Hoy No Circula se calculan con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, la cual se fijó este año en 117.31 pesos.



Mínimo: 20 UMAs, que equivale en 2 mil 346 pesos.

Máximo: 30 UMAs, que va hasta los 3 mil 519 pesos.

Esto aplica tanto por circular en tu día HNC normal como por no respetar el Doble Hoy No Circula durante contingencia ambiental.

