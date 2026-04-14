¡Nepotismo en CFE! Hijo de Fernández Noroña pasa de ganar 18 mil a 100 mil pesos mensuales

El senador Gerardo Fernández Noroña vuelve a estar en el centro de la polémica, pues una investigación periodística reveló el meteórico ascenso de su hijo, Kin Yael Villafaña, dentro de las filas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), un caso que la oposición ya califica como un ejemplo descarado de tráfico de influencias, nepotismo y corrupción.

Aunque no lleva el apellido del legislador, el propio Noroña ha reconocido el parentesco. Lo que ha indignado a la opinión pública es el salto salarial: Villafaña pasó de percibir un "sueldito" de 18 mil pesos a ganar más de 100 mil pesos mensuales. Con este nuevo escándalo, algunos sectores explican ahora el origen de los constantes elogios y buenos comentarios de Noroña hacia la dirección de la CFE.

El meteórico ascenso en la estructura de la CFE

El cambio de posición de Kin Yael dentro de la paraestatal no fue menor. De acuerdo con los datos revelados, subió de nivel hasta convertirse en Jefe de Disciplina de la Jefatura de Subdirección de Negocios No Regulados.

Este movimiento jerárquico trajo consigo una bonanza económica que rompe con cualquier esquema de austeridad republicana. En sus propias declaraciones, el hijo del senador reporta ingresos anuales por 1 millón 390 mil pesos, ya incluyendo prestaciones y todos los beneficios que otorga la CFE a sus altos mandos.

Exigen que el escándalo no quede impune

Ante la difusión de estas cifras, la oposición ha alzado la voz exigiendo que este caso no quede en el olvido ni en la impunidad. Acusan que, mientras millones de mexicanos enfrentan dificultades económicas, los parientes de las figuras clave de la llamada "Cuarta Transformación" gozan de privilegios y sueldos de lujo que parecen más una "beca" por parentesco que un mérito profesional.

Ahora, con las pruebas sobre la mesa, muchos aseguran: "ya entendemos muchas cosas" sobre la defensa a ultranza de Noroña hacia la gestión eléctrica del país.

